Μια Σπουδαία Προσφορά Αγάπης της ΔΕΗ στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού» μέσω του Lifeline Hellas

Με βαθύ αίσθημα προσφοράς και ευθύνης, η ΔΕΗ παρέδωσε, μέσω του ανθρωπιστικού οργανισμού Lifeline Hellas, έξι θερμοκοιτίδες για την υποστήριξη των νεογνών.

Η δωρεά των θερμοκοιτίδων, τριών στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και τριών στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», από τη ΔΕΗ ενισχύει με κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό τις Μονάδες Νεογνών και αποτελεί ουσιαστική στήριξη για τα παιδιά της χώρας.

Με συνέπεια στην υποστήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της παιδικής υγείας, η ΔΕΗ προχωρά σε μια δωρεά που ενισχύει ουσιαστικά τη φροντίδα νεογνών. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει ώστε δεκάδες νεογέννητα που χρειάζονται άμεση υποστήριξη να έχουν πρόσβαση στον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό από τις πρώτες στιγμές της ζωής τους.

Η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη έστειλε τις θερμότερες ευχαριστίες της από το εξωτερικό, τονίζοντας τη σημαντική προσφορά της ΔΕΗ, που στηρίζει το έργο του Lifeline Hellas και βελτιώνει τη ζωή τόσων παιδιών, αποτελώντας ένα παράδειγμα αλληλεγγύης για ολόκληρη την κοινωνία.



Η Πρόεδρος του Lifeline, κα Νάσια Παπαμανώλη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στην εταιρεία ενέργειας ΔΕΗ για τη συνεχή βοήθειά της στα κρατικά νοσοκομεία παίδων της Ελλάδος, μέσω του Lifeline Hellas.

Στην παράδοση του εξοπλισμού παρευρέθηκαν, εκ μέρους του σωματείου, η Πρόεδρος του Lifeline Hellas, κα Νάσια Παπαμανώλη, ο Αντιπρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Πατινιώτης, η Επίτιμη Αντιπρόεδρος, Δρ. Άντζη Μαργαρίτη Andrews, καθώς και η Αλεξία Σαβράμη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκ μέρους του γραφείου του Lifeline Hellas παρευρέθηκαν η κα Νάντια Ζαχαράκη και η κα Τζένη Στεφανή.

Επίσης, παρευρέθηκε ο κοινός Διοικητής των Διασυνδεδεμένων Γενικών Νοσοκομείων Παίδων «Π.& Α. Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», κος Αναστάσιος Μίχας. Από το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» παρευρέθηκαν η Αναπληρώτρια Διοικήτρια, κα Αναστασία Κανέλλου και η Καθηγήτρια – Υπεύθυνη της Μονάδας Νεογνών Α’ Παιδιατρικής Κλινικής, Δρ. Τάνια Σιαχανίδου ενώ εκ μέρους του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», παρευρέθηκαν ο Υποδιοικητής, κος Ανδρέας Τόσκας και η Διευθύντρια ΜΕΝΝ, Δρ. Αγγελική Νίκα.

Η προσφορά αυτή ενισχύει το έργο του Lifeline Hellas, που με σταθερή προσήλωση στη ζωή και την ελπίδα, επενδύει στο μέλλον, ξεκινώντας από την πιο πολύτιμη στιγμή, την πρώτη ανάσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Lifeline Hellas και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε, επικοινωνήστε μαζί μας 210 9828002.