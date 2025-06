Musica Latina «Hermanos» στο THEATRE OF THE NO

Παρασκευή 27 Ιουνίου

Το Theatre of the No – Jazz club, φιλοξενεί στη σκηνή του την εκρηκτική λάτιν ορχήστρα «Hermanos», την Παρασκευή 27 Ιουνίου στις 22:00, για μια μοναδική μουσική βραδιά με ήχους από την Κεντρική και Λατινική Αμερική.

Οι Hermanos, με επικεφαλής τα αδέλφια Άρη και Μάνο Μάρκου, γεννήθηκαν στην Αργεντινή και από το 1996, καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα latin σχήματα στην ελληνική μουσική σκηνή. Η μουσική τους βασίζεται σε αυθεντικούς λάτιν ρυθμούς, με έντονες επιρροές από salsa, mambo, tango και bolero, ενώ το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει γνωστές διεθνείς και ελληνικές επιτυχίες διασκευασμένες σε λάτιν ύφος, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις.

Το 1998 κυκλοφόρησαν το CD «El Ritmo de Los Hermanos», με δύο δικές τους συνθέσεις και επτά διασκευές που αγαπήθηκαν από το κοινό. Σήμερα, συνεχίζουν δυναμικά, εντάσσοντας στο ρεπερτόριό τους στοιχεία Tropical και Latin Jazz, καθώς και νέα τραγούδια.

Με μια πορεία που ξεπερνά τα 25 χρόνια στη λάτιν σκηνή, η ορχήστρα Hermanos έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε φεστιβάλ, μουσικές διοργανώσεις και πολιτιστικά δρώμενα σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα στις εμφανίσεις τους συγκαταλέγονται η τελετή λήξης Πατρινού Καρναβαλιού, Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα, Athens World Music Festival (Τεχνόπολη – Γκάζι), Ethnic Music Festival Καβάλας

Άρης Μάρκου: τραγούδι, κιθάρα, φωνητικά, λατινικά κρουστά

Μάνος Μάρκου: πιάνο, τραγούδι, φωνητικά

Μάνος Λούτας: ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Μουδόπουλος: τρομπέτα

Λάμπρος Κουνενής: ντραμς, λατινικά κρουστά, φωνητικά

Hμ/νια: Παρασκευή 27 Ιουνίου στις 22:00

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/hermanos-musica-latina

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

