Η Nespresso ενώνει τις δυνάμεις της με τη Samra Origins, τη μάρκα καφέ που συνίδρυσε ο θρυλικός Abel “The Weeknd” Tesfaye. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Nespresso με τη μοναδική τέχνη του The Weeknd, δημιουργήθηκε από κοινού ένας νέος καφές, ο Samra Origins Tanzania, 100% Arabica από τα βόρεια υψίπεδα της Τανζανίας. Τη συνεργασία ολοκληρώνουν μηχανή Vertuo και συλλογή από αξεσουάρ που γιορτάζουν την καθημερινή μαγεία που φέρνει ο καφές.

Η συνεργασία συνοψίζει το εξής: ο καφές είναι κάτι περισσότερο από ένα ρόφημα, είναι μια κοινή εμπειρία με τους αγαπημένους μας – μια εμπειρία που πυροδοτεί τη συζήτηση και τη δημιουργικότητα. Αντλώντας έμπνευση από τις ρίζες του, ο The Weeknd δημιουργεί το Samra Origins που είναι μια επιστολή αγάπης προς τη μητέρα του, Samra, της οποίας η υποστήριξη πάντα διαμόρφωνε την πορεία του και ενέπνευσε την τέχνη του. Η συνεργασία με τη Nespresso γιορτάζει την καθημερινή τελετουργία του καφέ. Μαζί, η Nespresso και η Samra Origins αναδεικνύουν την κούπα του καφέ ως πηγή έμπνευσης για την τέχνη, τη μουσική και τον πολιτισμό.

«Μεγαλώνοντας, ο καφές ήταν μια βαθιά και ουσιαστική τελετουργία. Αυτή η σύνδεση ενέπνευσε το δικό μου ταξίδι – και το να ξεκινήσω μια εταιρεία καφέ ήταν φυσικό. Θαυμάζω την ακεραιότητα της Nespresso, τη φροντίδα της για προσφορά υψηλής ποιότητας καφέ και η παγκόσμια εμβέλειά της ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τη δουλειά μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η συνεργασία ήταν απολύτως λογική». – Abel “The Weeknd” Tesfaye

Η περιορισμένη έκδοση Samra Origins Tanzania είναι ένας μοναδικός καφές από 100% Arabica που προέρχεται από την περιοχή του όρους Κιλιμάντζαρο στα βόρεια υψίπεδα της Τανζανίας. Συνδυάζοντας τη σύγχρονη τέχνη του The Weeknd και την τεχνογνωσία της Nespresso στον καφέ, ο Samra Origins Tanzania συνδυάζει την οξύτητα και τις λεπτές νότες φρούτων με νότες ξηρών δημητριακών για να δημιουργήσει μια αξέχαστη εμπειρία καφέ. Θα είναι διαθέσιμος τόσο για την σειρά Original όσο και για τη σειρά Vertuo και θα συνοδεύεται από μια νέα μηχανή καφέ Vertuo Pop+ διακοσμημένη με το λογότυπο της συνεργασίας. Η συλλογή διαθέτει επίσης ένα limited edition ποτήρι και travel mug.

«Στη Nespresso, πιστεύουμε ότι ο καφές και η μουσική έχουν τη δύναμη να ξεπεράσουν τα όρια, να φέρουν τους ανθρώπους κοντά και να εμπνεύσουν νέες ιδέες. Δουλεύοντας μαζί με τον Abel και τη Samra Origins μας επέτρεψε να συνδυάσουμε την αφοσίωσή μας στην εξαιρετική γεύση με την οραματική τέχνη του. Αυτή η συνεργασία είναι μια γιορτή για το πώς ο καφές και η δημιουργικότητα μπορούν να εμπλουτίσουν τη ζωή και είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τον Abel και τους θαυμαστές του στην οικογένεια της Nespresso». – Philipp Navratil, Διευθύνων Σύμβουλος, Nespresso

Η Nespresso ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συνεργασία την άνοιξη του 2025, μαζί με τη χορηγία της περιοδείας του The Weeknd στη Βόρεια Αμερική «After Hours Til Dawn». Η νέα συλλογή θα είναι διαθέσιμη στις Nespresso Boutiques και στο https://www.nespresso.com/gr/el από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει τη νέα ποικιλία καφέ Nespresso | Samra Origins by The Weeknd Tanzania Original, τη νέα μηχανή Vertuo Pop+ και μια σειρά από αξεσουάρ με το λογότυπο της συνεργασίας. Αργότερα μέσα στο φθινόπωρο θα κάνει το ντεμπούτο του και ο καφές της Τανζανίας για το σύστημα Vertuo.

Ακολουθήστε τη Nespresso και τη Samra Origins στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα.

IG @nespresso

TT @nespresso

FB @nespresso

Χ @Nespresso

IG @ samraorigins