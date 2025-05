Ο βραβευμένος με GRAMMY πιανίστας της Jazz, John Beasley, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο THEATRE OF THE NO

Ο βραβευμένος με GRAMMY πιανίστας της Jazz, John Beasley, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο THEATRE OF THE NO

Πέμπτη 15 Μαΐου

Ο δύο φορές βραβευμένος με GRAMMY® John Beasley, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μία και μοναδική εμφάνιση. Την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 21:00, το THEATRE OF THE NO υποδέχεται έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της παγκόσμιας τζαζ σκηνής, στενό συνεργάτη θρυλικών προσωπικοτήτων όπως οι Miles Davis, Chaka Khan και Steely Dan. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν δύο εξαιρετικοί μουσικοί Σεραφείμ Μπέλλος (ντράμς) και Μάνος Λούτας (κοντραμπάσο).

Ο John Beasley, ένας πραγματικός «χαμαιλέοντας» της σύγχρονης τζαζ, ανέλαβε πρόσφατα την καλλιτεχνική επιμέλεια της Παγκόσμιας Συναυλίας για τη «Διεθνή Ημέρα της Τζαζ» στο Αμπού Ντάμπι.

Με μια εντυπωσιακή πορεία που εκτείνεται σε δεκαετίες, έχει χαράξει τη δική του διαδρομή στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Από τις πρώτες του περιοδείες με τον Miles Davis και τον Freddie Hubbard, έως τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως ο Herbie Hancock, η Dianne Reeves, ο Chucho Valdés και η Queen Latifah, θεωρείται ένας από τους πιο δημιουργικούς και περιζήτητους μουσικούς της εποχής μας.

Με 20 άλμπουμ στο ενεργητικό του, 2 βραβεία GRAMMY® και 14 υποψηφιότητες, ο John Beasley συνεχίζει να ξεχωρίζει στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

Παράλληλα με τις ζωντανές του εμφανίσεις, έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση στο Χόλιγουντ, συνεργαζόμενος στενά με τον 14 φορές υποψήφιο για Όσκαρ συνθέτη Thomas Newman σε ταινίες όπως τα Skyfall, Spectre, Finding Nemo, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Star Trek: The Next Generation και το Fame.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Los Angeles Times: «αντλεί επιρροές από διαφορετικές γενιές: συνδυάζοντας τα έντονα αρμονικά clusters του Herbie Hancock, τη ρυθμική ευρηματικότητα του Monk και την πλούσια ευφυΐα του Art Tatum, δημιουργώντας ένα άκρως προσωπικό και εκλεπτυσμένο μουσικό ύφος».

John Beasley: Πιάνο

Σεραφείμ Μπέλλος: Ντραμς

Μάνος Λούτας: κοντραμπάσο

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Μαΐου, 21:00

Τιμή Εισιτηρίου: 20€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/john-beasley

Σχεδιασμός αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media:

TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

John Beasley: Website | YouTube I Instagram | facebook I Spotify