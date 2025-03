«Once Upon a Time» στο THEATRE OF THE NO

Κυριακή: 23 Μαρτίου, 6 & 13 Απρίλιου

Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι για όλη την οικογένεια όπου τα παραμύθια ζωντανεύουν μέσα από τη μουσική.

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Once Upon a Time». Μια μοναδική εμπειρία για όλη την οικογένεια, όπου τα αγαπημένα παραμύθια ζωντανεύουν μέσα από τη μαγεία του κλασικού τραγουδιού και της αφήγησης. Για τρείς μόνο παραστάσεις από την Κυριακή 23 Μαρτίου στις 17.30

Η παράσταση προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ξαναζήσουν αγαπημένες παραμυθένιες στιγμές, ταξιδεύοντας σε έναν κόσμο όπου όλα μπορούν να συμβούν. Δύο κλασικοί τραγουδιστές ερμηνεύουν διαχρονικές μελωδίες που έχουν αγγίξει τις καρδιές μας εδώ και δεκαετίες, από τη χρυσή εποχή των ’60s έως σήμερα. Το κοινό θα απολαύσει εμβληματικές συνθέσεις θρυλικών δημιουργών όπως οι Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, David Newman, Christopher Beck, Randy Newman και πολλοί άλλοι.

Μέσα από τη μοναδική δύναμη του κλασικού τραγουδιού, η παράσταση ζωντανεύει αγαπημένες ιστορίες: το κοινό θα χαθεί στο Σκοτεινό Δάσος, θα σκαρφαλώσει στη μεγαλύτερη αλογοουρά του κόσμου, θα πετάξει πάνω από το Παρίσι με ένα μαγικό χαλί, θα τραγουδήσει στα βάθη της θάλασσας και θα ξεφύγει από τη μοχθηρή μάγισσα.

Info

Ερμηνεία: Νικολέτα Κουτσαμάνη & Γιώργος Χουσάκος

Πιάνο: Γεωργία-Ευαγγελία Κουρμπέλη

Συντελεστές:

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Ημ/νιες:

Κυριακή 23 Μαρτίου και 6 & 13 Απριλίου στις 17.30

Τιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/once-upon-a-time/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram