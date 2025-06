Το ανανεωμένο Vodafone Thank You επιβραβεύει τους συνδρομητές με νέες προσφορές κάθε μήνα

Η Vodafone λέει καθημερινά το δικό της «ευχαριστώ» στους συνδρομητές της, μέσα από το ανανεωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank You, που φέρνει ακόμη περισσότερες εμπειρίες στην καθημερινότητά τους. Με νέες συνεργασίες και προσφορές σε αγαπημένες μάρκες, οι πελάτες Vodafone εμπλουτίζουν τις καθημερινές τους επιλογές και εξοικονομούν περισσότερο, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες τους.

Μέσα από το My Vodafone App, οι συνδρομητές/τριες Vodafone μπορούν να επωφεληθούν κάθε μήνα από τις νέες αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες από το σπίτι μέχρι την ψυχαγωγία και τις καθημερινές αγορές. Η ενεργοποίηση κάθε προσφοράς γίνεται εύκολα και άμεσα, λαμβάνοντας τον αντίστοιχο εκπτωτικό κωδικό.

Το Vodafone Thank You ανανεώνεται διαρκώς παρουσιάζοντας κάθε μήνα νέες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Πιο συγκεκριμένα για τον Ιούνιο το Vodafone Thank You προσφέρει έκπτωση 15% σε όλο τον προϊοντικό κατάλογο των καταστημάτων Μουστάκας1 έως και τις 30 Ιουνίου, για αμέτρητες επιλογές παιχνιδιών και δώρων που κάνουν το καλοκαίρι ακόμη πιο ξεχωριστό.

Επιπλέον, οι Vodafone συνδρομητές/τριες μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση 10% σε επιλεγμένα brands κλιματιστικών στα καταστήματα Public έως τις 30 Ιουνίου, έκπτωση 35% σε γυαλιά ηλίου από σε επιλεγμένα brands στα καταστήματα Occhio Papavasiliou, έκπτωση 5% σε παραγγελίες από μεγάλες αλυσίδες supermarket μέσω της πλατφόρμας efood, καθώς και έκπτωση έως και 40% σε οικιακές συσκευές, όπως κουζινομηχανές, μίξερ και άλλα προϊόντα για το σπίτι των εταιρειών, Braun, Nutribullet και Kenwood, αλλά και από μια σειρά άλλων προσφορών που θα βρουν στο My Vodafone App.

Περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/vodafonethankyouoffers