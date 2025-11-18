Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, η APIVITA με αφορμή το νέο μεγάλο λανσάρισμα της, τα BEE TECH CONCENTRATES serums, δημιούργησε για μία ημέρα το πιο αυθεντικό και experiential εργαστήριο στην καρδιά της Αθήνας όπου βρίσκεται το APIVITA THE EXPERIENCE STORE. Η APIVITA υποδέχτηκε εκεί beauty editors, content creators και φαρμακοποιούς ώστε να γνωρίσουν τους δύο νέους ορούς, C15 propolis correct και HA5 honey repair, να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα εμπνευσμένο από τον ορό C15 propolis correct και να κατακτήσουν τον τίτλο του Apivita’s SkinLab Expert.

Το κάλεσμα αφιερωμένο στην νέα καινοτόμο εποχή της APIVITA, αποσκοπούσε στην παρουσίαση της νέας προσέγγισης της στην φυσική δερματολογική φροντίδα όπου αποτελεσματικά δερματολογικά συστατικά στη φυσική τους μορφή και σε υψηλές συγκεντρώσεις, ενισχύονται από τα πατενταρισμένα μελισσοκομικά δραστικά συστατικά της. Το BEE TECH CONCENTRATES SKINLAB, είχε έναν στόχο ο οποίος και στέφθηκε με επιτυχία : να επιβεβαιωθούν και να διαδοθούν τα ασυναγώνιστα αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην υγεία και την ομορφιά του δέρματος που προσφέρουν οι δύο νέοι οροί, C15 propolis correct και HA5 honey repair.

Οι καλεσμένες, κατέφθασαν στο ισόγειο του φιλόξενου καταστήματος της APIVITA και έπειτα καθοδηγήθηκαν στον 2ο όροφο όπου βρίσκεται η αίθουσα του Ιπποκράτη, η οποία είχε υποβληθεί στο απόλυτο επιστημονικό make over και η είσοδος των καλεσμένων στην αίθουσα αυτή φάνταζε με τηλεμεταφορά σε πραγματικό εργαστήριο. Τα προσεγμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν όπως το κατάλευκο πλακάκι σε όλο το πάτωμα και τους τοίχους, οι ρόμπες και τα γυαλιά εργαστηρίου της APIVITA, οι λευκές neon λάμπες περιφερειακά σε όλο το δωμάτιο, οι εργαστηριακοί πάγκοι γεμάτοι με πειράματα, τα χημικά σκευάσματα και ο υαλικός εξοπλισμός, προσέφεραν στις καλεσμένες την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία συνθήκης εργαστηρίου.

Τo highlight της εκδήλωσης, αποτέλεσε το πείραμα το οποίο αφορούσε τον ορό C15 propolis correct. Σε έναν ειδικά προστατευμένο χώρο, οι εργαστηριακοί επιστήμονες της APIVITA, καθοδήγησαν τις καλεσμένες με σκοπό να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα αντιοξείδωσης και έτσι να ανακαλύψουν πως λειτουργεί ο ορός C15 propolis correct στην επιδερμίδα, ο οποίος αποτελείται από 15% σταθεροποιημένη βιταμίνη C, από 1% βιταμίνη Ε και την πατενταρισμένη propolis AoX–CR η οποία όπως αποδείχθηκε και στο πείραμα, διπλασιάζει την αντιοξειδωτική δύναμη των βιταμινών C & E ενισχύοντας σε βάθος τα αντιγηραντικά αποτελέσματα αυτού του ισχυρά συνεργιστικού συνδυασμού.

Η marketing director της APIVITA Ελλάδας, Βάσια Γεργίνη, υποδέχτηκε κ ευχαρίστησε θερμά όλες τις προσκεκλημένες για την παρουσία τους ενώ η Μαριλίζ Γκίκα, R&D manager, παρουσίασε το πείραμα του ορού C15 propolis correct και επεξήγησε λεπτομερώς πως αποκαθιστά την επιδερμίδα η οποία έχει υποβληθεί σε στρεσογόνους παράγοντες.

Τον τίτλο του Apivita’s SkinLab expert, κατέκτησαν πολλές προσωπικότητες και μεταξύ αυτών ήταν οι : Νικολέττα Ράλλη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Σουζάνα Κεγγίτση, Βασιλική Τσερτσελή, Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, Νίκη Θωμοπούλου, Βαλεντίνη Παπαδάκη, Ευτυχία Λαζάρου, Κάτια Νεκταρίου, Νάσια Παπαϊωάννου, Μαρίτα Καθιζιώτη και Μαρία Παπαδάτου.