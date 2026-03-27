Η UGG, το παγκόσμιο lifestyle brand που έχει ταυτιστεί με την άνεση και το σύγχρονο casual luxury, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από τον Όμιλο Φάις με το άνοιγμα νέου shop-in-shop στο κατάστημα Sport Couture, στο εμπορικό κέντρο Băneasa Shopping City στο Βουκουρέστι.

Το νέο UGG shop-in-shop, που βρίσκεται εντός του καταστήματος Sport Couture στο ισόγειο του εμπορικού, προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία brand, παρουσιάζοντας ανδρικές και γυναικείες συλλογές σε υποδήματα, ένδυση και αξεσουάρ. Ο χώρος αναδεικνύει τη σύγχρονη αισθητική της UGG, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και design, ενώ παράλληλα φέρνει το κοινό πιο κοντά στη φιλοσοφία του brand.

Η νέα συλλογή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη ρουμανική αγορά, προσφέροντας στους καταναλωτές πρόσβαση σε ολοκληρωμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η UGG εκπροσωπείται από τον Όμιλο Φάις στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του Ομίλου για ανάπτυξη και ενίσχυση των brands του σε δυναμικές αγορές της περιοχής.