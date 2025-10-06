Η παγκόσμια καμπάνια της adidas «You got this» εξελίσσεται και προσθέτει την έννοια του «Plus one» στο storytelling της. Στον πυρήνα του μηνύματος της νέας εντυπωσιακής καμπάνιας «You got this» είναι το «Plus one» , που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και μας ενθαρρύνει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να πιστεύουμε στον εαυτό μας . Η καμπάνια «Plus one» είναι μια ωδή στις πολύτιμες προσωπικές μας σχέσεις, τη στήριξη και την ανθεκτικότητα. Στην Ελλάδα οι πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι κορυφαίοι αθλητές μαζί με το δικό τους «Plus one», το οποίο είναι δίπλα τους και τους υπενθυμίζει ότι «το έχουν». Κεντρικό ρόλο στο storytelling, που εστιάζει στις μικρές, αυθεντικές στιγμές καθημερινότητας, έχουν τα πιο αγαπημένα «Plus one» των αθλητών. Οι σχέσεις και οι συνήθειες που χτίζουν την ανθεκτικότητα και την πίστη σε έναν αθλητή, απεικονίζονται στην ελληνική εκδοχή «Plus one». Στη μεγάλη καμπάνια της adidas συμμετέχουν οι: Λευτέρης Πετρούνιας, Κώστας Τσιμίκας, Βαγγέλης Παυλίδης,Κωνσταντίνος Τζολάκης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Μαριέλλα Φασούλα, Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μίτογλου, Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Βαγιαννίδης, και Αναστασία Μαρινάκου. Οι αθλητές εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και το αποτέλεσμα της καμπάνιας είναι εντυπωσιακά αληθινό στην απλότητά του. Παράλληλα, για πρώτη φορά δημιουργούνται ελληνικής παραγωγής τηλεοπτικές διαφημίσεις της adidas για την Ελλάδα, στις οποίες συμμετέχουν οι: Μαρία Σάκκαρη,Mathias Lessort, Νάσος Γκαβέλας, Λευτέρης Πετρούνιας, Κώστας Τσιμίκας, Βαγγέλης Παυλίδης. Στα 3 τηλεοπτικά spots των Λευτέρη Πετρούνια, Κώστα Τσιμίκα και Βαγγέλη Παυλίδη, που είναι αυτή την περίοδο on air, γινόμαστε για λίγο θεατές και παρακολουθούμε τη σχέση των αθλητών με τα πιο αγαπημένα τους “Plus ones” σε στιγμές σχεδόν σιωπηλές, ωστόσο γεμάτες συναίσθημα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εμφανίζεται σε μια τρυφερή στιγμή με τις κόρες του, λίγο πριν την προπόνηση. Ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιράζεται το γήπεδο και τη διαδρομή του με τον προπονητή του, που τον στηρίζει καθημερινά. Ο Κώστας Τσιμίκας χαλαρώνει με τους αγαπημένους του τετράποδους φίλους, αποτυπώνοντας τη σημασία της ισορροπίας και της γείωσης στην απαιτητική του καθημερινότητα.