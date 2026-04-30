Αν θέλεις ένα ζεστό, απλό και πολύ νόστιμο φαγητό ή συνοδευτικό, αυτό το ογκρατέν με πράσα είναι από εκείνες τις συνταγές που βγαίνουν βελούδινες, τυρένιες και comforting χωρίς πολλή φασαρία. Η μουστάρδα δίνει μια διακριτική ένταση και το χρυσαφένιο τυρί από πάνω κάνει όλη τη διαφορά.

Υλικά

4 λεπτά πράσα, περίπου 575 γρ. συνολικά, καθαρισμένα

20 γρ. βούτυρο, συν λίγο επιπλέον για το ταψί

20 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

200 ml γάλα, ημίπαχο ή πλήρες

1 κουταλάκι μουστάρδα English ή Dijon

100 γρ. ώριμο τσένταρ ή άλλο τυρί της επιλογής σου, τριμμένο

2 κουταλιές ξηρή λευκή τριμμένη φρυγανιά ή panko, προαιρετικά

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τα πράσα

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C, στους 200°C στον αέρα ή στο γκάζι στο 7. Βούτυρε ελαφρώς ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος χωρητικότητας περίπου 1 λίτρου.

Γέμισε κατά το ένα τρίτο μια μεσαία κατσαρόλα με νερό και άφησέ το να πάρει βράση. Αν τα πράσα έχουν σκληρά ή ταλαιπωρημένα εξωτερικά φύλλα, αφαίρεσέ τα. Κόψε τις άκρες, κρατώντας όλο το λευκό μέρος και λίγο από το πράσινο.

Κόψε τα πράσα σε κομμάτια περίπου 3 εκ. και ρίξ’ τα στο νερό. Μόλις ξαναπάρει βράση, άφησέ τα να βράσουν για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Θα είναι έτοιμα όταν μπαίνει εύκολα η μύτη ενός μαχαιριού.

Στράγγισέ τα σε σουρωτήρι, πάνω από ένα μεγάλο μπολ, ώστε να κρατήσεις το νερό όπου έβρασαν.

Φτιάχνεις τη σάλτσα

Βάλε ξανά την άδεια κατσαρόλα στη φωτιά, πρόσθεσε το βούτυρο και άφησέ το να λιώσει σε χαμηλή φωτιά. Ρίξε το αλεύρι και ανακάτεψε για 10 με 15 δευτερόλεπτα.

Πρόσθεσε σταδιακά το γάλα και μετά μία κουτάλα, περίπου 100 ml, από το νερό που κράτησες από τα πράσα, ανακατεύοντας καλά με σύρμα ή κουτάλα μετά από κάθε προσθήκη, μέχρι να έχεις μια λεία και κρεμώδη σάλτσα.

Ρίξε τη μουστάρδα, τα μισά από τα τριμμένα τυριά και αλατοπίπερο γενναιόδωρα. Άφησε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 1 με 2 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς.

Ώρα για ψήσιμο

Άπλωσε τα πράσα στο βουτυρωμένο σκεύος και περιχύνεις με τη σάλτσα. Ανακάτεψε το υπόλοιπο τυρί με τη φρυγανιά, αν χρησιμοποιήσεις, και πασπάλισε την επιφάνεια.

Ψήσε για 12 με 15 λεπτά, μέχρι να κάνει φουσκάλες και να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Μικρό tip

Αυτό το πιάτο ταιριάζει πολύ ωραία δίπλα σε ψητό κοτόπουλο ή κρέας, αλλά στέκεται και μόνο του για ένα ελαφρύ βραδινό με μια πράσινη σαλάτα.

Καλή απόλαυση!