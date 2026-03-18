Zendaya στα Oscars 2026: Πώς να πετύχεις το sleek hair look της

Zendaya στα Oscars 2026: Πώς να πετύχεις το sleek hair look της

Στις 15 Μαρτίου, η Zendaya εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Oscars 2026 με ένα κομψό και απόλυτα polished χτένισμα, το οποίο επιμελήθηκε η Moroccanoil Stylist Ambassador, Ursula Stephen, χρησιμοποιώντας προϊόντα Moroccanoil.

Ακολουθεί αναλυτικά το πώς μπορείς να αντιγράψεις το συγκεκριμένο hair look.

Το hair look βήμα-βήμα

Η έμπνευση

«Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτό το κούρεμα στη φυσική του υφή, αλλά θεωρήσαμε ότι αυτή η βραδιά ήταν η ιδανική ευκαιρία για ένα πιο polished αποτέλεσμα», εξηγεί η Ursula Stephen.

Τα βήματα

Η σωστή βάση

Ξεκίνησε εφαρμόζοντας το Moroccanoil Treatment Mist , για να μειώσεις το φριζάρισμα και να δώσεις λάμψη.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε το Moroccanoil Hydrating Styling Cream , το οποίο ενυδατώνει τα μαλλιά και προσφέρει ελαφρύ κράτημα για sleek αποτέλεσμα. Ξεμπέρδεμα και προετοιμασία

Ξεμπέρδεψε απαλά τα μαλλιά και χτένισέ τα στη θέση τους με μια βούρτσα τύπου Tangle Teezer . Στέγνωμα με κατεύθυνση

Χρησιμοποίησε το GHD Speed professional dual air flow hair dryer μαζί με μια κεραμική στρογγυλή βούρτσα για πιστολάκι.

Στέγνωσε τα μαλλιά προς την κατεύθυνση του χτενίσματος που θέλεις να πετύχεις. Όγκος στο επάνω μέρος

Τοποθέτησε Velcro rollers στο πάνω μέρος των μαλλιών για να δώσεις φυσικό όγκο. Τελικό styling

Αφού κρυώσουν τα μαλλιά, χτένισέ τα στη θέση τους και πέρασέ τα πίσω από τα αυτιά.

Ολοκλήρωσε με το Moroccanoil Luminous Hairspray Strong , για δυνατό αλλά ευέλικτο κράτημα.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Moroccanoil Treatment Mist



Moroccanoil Hydrating Styling Cream



Moroccanoil Luminous Hairspray Strong



