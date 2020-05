O Δήμος Χαϊδαρίου εγκαινιάζει τον drive – in κινηματογράφο του – Ποια η πρώτη ταινία;

O Δήμος Χαϊδαρίου εγκαινιάζει τον drive – in κινηματογράφο του – Ποια η πρώτη ταινία;

Τα drive – in σινεμά, δηλαδή το να βλέπουμε ταινίες σε υπαίθριο χώρο μέσα από το αυτοκίνητό μας, είναι μία πρακτική του παρελθόντος που αναστήθηκε χάρην της κοινωνικής απόστασης που πρέπει να κρατήσουμε λόγω του κορωνοϊού. Σε όλον τον κόσμο αλλά και στην χώρα μας γίνονται προσπάθειες να στηθούν drive – in κινηματογράφοι ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε αγαπημένες ταινίες με την απόλυτη ασφάλεια του αυτοκινήτου μας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι από τους πρώτους που θα επαναφέρουν την σωτήρια τάση του παρελθόντος, το drive in. Πρώτη ταινία που θα προβληθεί είναι το υπερηρωικό φιλμ Black Panther του 2018, στις 6 Ιουνίου του 2020.

Μετά το Δήμο Γλυφάδας που ανακοίνωσε ήδη τη λειτουργία του πρώτου δημοτικού drive-in Φεστιβάλ, τώρα και ο Δήμος Χαϊδαρίου μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Η προβολή θα είναι δωρεάν για όλους.

«Στις 6 Ιουνίου, στην περιοχή της Αφαίας στις 21:00 θα απολαύσουμε την επιτυχία Black Panther» αναφέρει η σχετική ανάρτηση του Δήμου στο Facebooκ:

Σε 2 εβδομάδες το πρώτο Drive In Cinema στο Χαϊδάρι!Στις 6 Ιουνίου, στην περιοχή της Αφαίας στις 21:00 θα απολαύσουμε την επιτυχία “Black Panther”. Δημοσιεύτηκε από Δήμος Χαϊδαρίου στις Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Η δεύτερη πρωτοβουλία Δήμου μετά τον Δήμο της Γλυφάδας με το θερινό Drive – in Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Πριν από λίγες μέρες, την αρχή έκανε ο Δήμος Γλυφάδας.

«Ετοιμάζουμε θερινό φεστιβάλ, με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε χώρο ασφαλή και ελεγχόμενο. Στο Γκολφ Γλυφάδας, λοιπόν, αναβιώνουμε μια παλιά, παραδοσιακή «συνταγή»: Το drive in.

Με τους θεατές μέσα στο αυτοκίνητο, με ασφάλεια, με αποστάσεις. Στη μοναδική όαση πρασίνου της Αττικής, σε ειδικό χώρο, χωρίς κανένα πρόβλημα για τη λειτουργία του γηπέδου και χωρίς καμία όχληση για τους περιοίκους, η νοσταλγία του drive in επιστρέφει», είπε στη δική του ανακοίνωση ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.

Αναμένεται να δούμε και άλλους Δήμους αλλά και φεστιβάλ να υιοθετούν την υπέροχη αυτή πρακτική με τον νοσταλγικό αέρα.

Επίσης, υπάρχει και το μυστηριώδες Άθενς Ντράιβ – Ιν που έκανε την εμφάνισή του τις προηγούμενες μέρες. Περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία τι μας ετοιμάζει και αυτό! Διαβάστε περισσότερα για το Άθενς Ντράιβ – Ιν, εδώ.