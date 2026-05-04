Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa με το άνοιγμα του ξενοδοχείου τον Ιούνιο του 2026 θα παρουσιάσει το L’Occitane en Provence Spa, αποκαλύπτοντας έτσι ένα νέο προορισμό ευεξίας στην Παλιά Πόλη των Χανίων. Το spa, το οποίο ακολουθεί τη φιλοσοφία των L’Occitane en Provence spa, θα παρέχει αισθητηριακές θεραπείες και ένα περιβάλλον αφιερωμένο στη χαλάρωση και την προσωπική φροντίδα. Σχεδιασμένο ως ένα ήρεμο αστικό retreat, προσφέρει έναν εκλεπτυσμένο χώρο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αποφορτιστούν και να επαναφέρουν την ισορροπία τους.

Η ευεξία και η ολιστική φροντίδα έχουν βαθιές ρίζες στην ελληνική κουλτούρα, από τα αρχαία θεραπευτήρια του Ασκληπιού έως τις καθημερινές πρακτικές που προάγουν την ισορροπία και την αρμονία. Αυτές οι διαχρονικές αρχές έχουν εξελιχθεί στη σύγχρονη έννοια της ευεξίας, ενσωματώνοντας αισθητηριακές εμπειρίες, εξατομικευμένη φροντίδα και χαλάρωση. Στην αρχαία Ελλάδα, σώμα και πνεύμα καλλιεργούνταν μέσω θεραπευτικών λουτρών, σωματικής άσκησης και τελετουργιών, αντικατοπτρίζοντας μια βαθιά κατανόηση της ευεξίας που αποτελούσε βασικό στοιχείο της καθημερινής ζωής. Το L’Occitane en Provence Spa στο Hilton Chania Old Town Resort & Spa αντλεί έμπνευση από αυτή την πλούσια κληρονομιά, μεταφέροντας τις διαχρονικές της αρχές σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ευεξίας.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τέσσερις αίθουσες θεραπειών, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα με φυσικό φωτισμό και άνετους χώρους χαλάρωσης σχεδιασμένους για ιδιωτικότητα και ηρεμία. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν επίσης πρόσβαση στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου και στον κήπο του rooftop, προσθέτοντας ένα υπαίθριο στοιχείο στη συνολική εμπειρία spa και προσφέροντας στιγμές ηρεμίας με θέα την Παλιά Πόλη.

Μια επιλογή επιμελημένων πακέτων spa και διαμονής θα συνδυάζει θεραπείες με φιλοξενία στο ξενοδοχείο, πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ευεξίας και εκλεπτυσμένες γαστρονομικές εμπειρίες, δημιουργώντας ισορροπημένες προτάσεις που εστιάζουν στη χαλάρωση και την αναζωογόνηση.

Η εμπειρία spa συμπληρώνεται από ένα ειδικά διαμορφωμένο κατάστημα L’Occitane en Provence, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν επιλεγμένες συλλογές περιποίησης προσώπου, σώματος και αρωμάτων, επεκτείνοντας την απόλαυση του τελετουργικού ευεξίας και μετά την επίσκεψή τους. Ενταγμένο σε έναν εμβληματικό προορισμό φιλοξενίας, το L’Occitane en Provence Spa φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο της ευεξίας στην Ελλάδα, την Κρήτη και τα Χανιά, συμβάλλοντας στην εξέλιξη ποιοτικών εμπειριών spa και lifestyle στην περιοχή.

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, υπό τη διαχείριση της Hotelleading, διαθέτει 85 δωμάτια και σουίτες, το καθένα με ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Σχεδιασμένο για να λειτουργεί όλο τον χρόνο, θα προσφέρει εμπειρίες διαμονής, ευεξίας και lifestyle που ενισχύουν την ελκυστικότητα της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στις αρχές Ιουνίου 2026, το ξενοδοχείο θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες της πλήρους σεζόν του, αποκαλύπτοντας έναν ξεχωριστό προορισμό για ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες που αναζητούν εκλεπτυσμένη άνεση σε ένα εμβληματικό περιβάλλον. Το spa έχει σχεδιαστεί ώστε να υποδέχεται τόσο τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου όσο και την τοπική κοινότητα, προσφέροντας εύκολη και διακριτική πρόσβαση ως μια εκλεπτυσμένη πρόταση ευεξίας στην πόλη.

Με το άνοιγμα του L’Occitane en Provence Spa, το Hilton Chania Old Town Resort & Spa ενισχύει περαιτέρω τις υπηρεσίες του, ενσωματώνοντας εμπειρίες spa, γαστρονομίας και lifestyle σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της Κρήτης.