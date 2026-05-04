Η TCL δεν είναι άλλη μια εταιρεία που απλώς ακολουθεί τις τάσεις· είναι ο δημιουργός που τις ορίζει από την αρχή. Σε έναν κλάδο όπου πολλοί επιλέγουν την «ασφάλεια», η TCL τολμά να καινοτομεί, έχοντας στο DNA της την πρόκληση του κατεστημένου. Η πρόσφατη επίσκεψή μας στο Παρίσι, στην οδό 4 rue Delahaye, μας έφερε στην πόρτα του NXTHOME. Δεν επρόκειτο για μια τυπική έκθεση, αλλά για ένα πλήρως λειτουργικό σπίτι με αξεπέραστο στυλ, όπου η υψηλή τεχνολογία γίνεται βίωμα. Μέσα από διαφορετικές ζώνες, ανακαλύψαμε πώς το gaming και το Home Entertainment (με τα κορυφαία Super QLED displays και Dolby Atmos soundbars) δένουν αρμονικά με τις «έξυπνες» οικιακές συσκευές. Από Α.Ι. κλιματιστικά που υπακούν στη φωνή σας μέχρι βιώσιμες αντλίες θερμότητας, το NXTHOME είναι μια αληθινή «τεχνολογική παιδική χαρά». Μείνετε μαζί μας για να ανακαλύψετε πώς η TCL κάνει το «Inspire Greatness» από σύνθημα, καθημερινή πραγματικότητα στο αφιέρωμα που ακολουθεί…

Where Greatness is made!

Ύστερα από μία σύντομη ομιλία της Κλειούς Μπετσάκου (Marketing Manager ATL Southern Europe), η οποία καλωσόρισε τους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου (την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική φιλοξενία και την άριστη διοργάνωση του ταξιδιού μας), τη σκυτάλη παρέλαβε η κα. Alexandra Chevrier (Marketing Director TCL Europe), η οποία μας παρουσίασε με ποσοτικά χαρακτηριστικά την εκπληκτική πορεία του κολοσσού της τεχνολογίας.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του TCL group ξεπέρασε τα 43 δισεκατομμύρια για τη χρονιά που μας πέρασε (2025), απασχολώντας περισσότερους από 160.000 εργαζομένους σε 160+ χώρες και περιοχές στον κόσμο. Με 47 κέντρα για έρευνα, 39 γραμμές παραγωγής και ανάπτυξη και 118.643 πατενταρισμένες τεχνολογίες, το TCL Group είναι χωρισμένο σε τρεις core businesses. Πρώτον, έχουμε το TCL CSOT, το οποίο κάνει focus στη τεχνολογία των panels (και που προμηθεύει εκτός από τα μεγαλύτερα brands τηλεοράσεων και mobile συσκευές), την TCL Industries (που αφορά στις έξυπνες οικιακές σπιτιού και στα consumer electronics) και τέλος την TCL Photovoltaics (που επικεντρώνεται στην βιωσιμότητα και στην πράσινη ανάπτυξη). Μάλιστα, όπως μας ανέφερε η κα. Chevrier τα νούμερα που φανερώνουν το μέγεθος της TCL στην αγορά των consumer electronics προκαλούν… ίλιγγο, καθώς με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία η TCL Industries είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 στις Mini LED τηλεοράσεις παγκοσμίως, καθώς επίσης είναι η νούμερο 1 εταιρεία στις τηλεοράσεις με Google TV και στην πολύ ειδική κατηγορία των «μεγάλων» τηλεοράσεων πάνω από τις 75+ ίντσες. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή η TCL είναι το νούμερο 3 σε ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνάει το 30% σε μερίδιο αγοράς σε βάση YoY.

SQLED TVs και η οικιακή ψυχαγωγία αλλάζει… level!

H Marketing Director της TCL Europe, αφού παρουσίασε λεπτομερώς τόσο τη δυναμική του TCL Group, όσο και το όραμα της για ακόμη μεγαλύτερη καινοτομία και εξέλιξη στις οικιακές και mobile συσκευές, ήρθε η σειρά του κ. Olivier Semenoux (Head of GTM & Product Management της TCL Europe), ο οποίος ανέλαβε να μας «μυήσει» στο next-big thing των τηλεοράσεων που δεν είναι άλλο από την τεχνολογία Super QLED (εν συντομία SQLED). Σύμφωνα με τον κύριο Semenoux, η SQLED τεχνολογία πρόκειται για ένα επαναστατικό άλμα στην τεχνολογία των Mini-LED, αποτελώντας μια state-of-the art τεχνολογία που βελτιώνει την ποιότητα εικόνας, την ακρίβεια στο φωτισμό και την χρωματική απόδοση. H εν λόγω τεχνολογία ενσωματώνει χρόνια εξέλιξης, προσφέροντας πιο πλούσιο και βαθύ χρώμα με καλύτερη απόδοση, χωρίς την ύπαρξη του blooming effect που συχνά κάνει την εμφάνιση του, ενώ παράλληλα επιτρέπει υψηλότερα επίπεδα φωτεινότητας και μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Επιπλέον, με περισσότερες dimming zones, το contrast κυριολεκτικά… εκτινάσσεται, ενώ τέλος η SQLED επιτρέπει ακόμη πιο slim designs στις τηλεοράσεις, αγγίζοντας σχεδόν ακόμη και τα 2 εκατοστά σε βάθος. Ενδεικτικό το πόσο πιο ζωντανό είναι το χρώμα σε μια τηλεόραση που φέρει την τεχνολογία SQLED είναι ότι σε σύγκριση με τις «συμβατικές» QLED λύσεις, προσφέρει 69% περισσότερη ακρίβεια στην χρωματική απόδοση! Βασιζόμενη στο καινοτόμο UItra Colour Filter, η τεχνολογία SQLED διευρύνει κατά 33% το χρωματικό φάσμα, εξαλείφοντας πλήρως τα βαρετά και ανακριβή χρώματα. Εύλογα σε αυτό το σημείο θα αναρωτιέστε τι ακριβώς είναι αυτό που καθιστά την SQLED τεχνολογία τόσο διαφορετική. Όπως τόνισε ο κος Semenoux, το μυστικό κρύβεται στην ύπαρξη των Super Condensed Micro Lens, ένα ειδικό στρώμα μικροσκοπικών φακών (micro lenses) που είναι τοποθετημένοι στο επάνω τμήμα των Mini LED και ουσιαστικά έχουν ως αποστολή να ανακατευθύνουν και να συγκεντρώνουν το φως με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην πράξη, οι λιλιπούτειοι αυτοί φακοί φροντίζουν ώστε αντί το φως να απλώνεται παντού, αυτό να είναι πιο στοχευμένο προσφέροντας έτσι καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα (σκεφτείτε το σα να τοποθετείς έναν φακό σε προβολέα αντί για γυμνή λάμπα). Το δε νέας γενιάς light-emitting chip που ρυθμίζει την όλη διαδικασία της πρόσληψης και διοχέτευσης του φωτός χαρίζει έως και 53% υψηλότερη φωτεινότητα!

Κάνοντας focus στα νέα μοντέλα που αποτελούν το νέο Line-up της TCL στις τηλεοράσεις εδώ έχουμε τις σειρές C8L και C7L φέρνουν την εμπειρία μεγάλης οθόνης σε πιο προσιτό επίπεδο, με διαγώνιους από 55 έως 98 ίντσες και στόχο να συνδυάσουν υψηλή οπτικοακουστική απόδοση με πιο “λογική” τιμή για την πλειονότητα των καταναλωτών. Η C8L, με τεχνολογία SQD-Mini LED, αποδίδει έως 6.000 nits φωτεινότητας και διαθέτει έως 4.032 ζώνες τοπικού dimming, προσφέροντας εξαιρετικό contrast και ρυθμό ανανέωσης 144Hz για ομαλή και απροβλημάτιστη θέαση σε κάθε είδους περιεχόμενο, από αθλητικά μέχρι gaming. Η C7L τοποθετείται ως πιο προσιτή αλλά εξίσου ικανή πρόταση, με έως 3.000 nits φωτεινότητας, 144Hz, VRR και HDMI 2.1, καλύπτοντας ιδανικά ανάγκες gaming, κινηματογράφου και ζωντανών μεταδόσεων, ενώ και οι δύο σειρές αξιοποιούν το Google TV με ενσωματωμένες A.I. λειτουργίες.

Ωστόσο, στην κορυφή της γκάμας των SQD-Mini LED βρίσκεται η X11L, η οποία φτάνει έως τα 10.000 nits φωτεινότητας, επαναπροσδιορίζοντας τα τεχνικά όρια της κατηγορίας. Με σχεδόν ανύπαρκτα bezels, premium σχεδιασμό και επιβλητική εικόνα, απευθύνεται σε όσους αναζητούν πραγματικά μεγάλες διαγώνιους από 75 ίντσες και άνω, χωρίς κανέναν συμβιβασμό, ακόμη και σε ιδιαίτερα φωτεινά περιβάλλοντα. Με έως 20.000+ ζώνες τοπικού dimming και πλήρη κάλυψη έως 100% του BT.2020 χρωματικού χώρου, προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και ένταση στην εικόνα, ενώ ο ήχος Dolby Atmos, σε συνεργασία με την Bang & Olufsen, ολοκληρώνει μια εμπειρία υψηλού επιπέδου, που προσεγγίζει κινηματογραφική απόδοση χωρίς την ανάγκη εξωτερικού συστήματος ήχου.

Σε ένα επόμενο επίπεδο, οι σειρές RM9L και RM7L βασίζονται στην RGB-Mini LED τεχνολογία, με την RM9L να φτάνει έως τις 115 ίντσες και να αντικαθιστά την παραδοσιακή λευκή πηγή φωτός με ξεχωριστά κόκκινα, πράσινα και μπλε LED, τα οποία ελέγχονται ανεξάρτητα σε κάθε ζώνη ανάλογα με το περιεχόμενο της σκηνής. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλή φωτεινότητα, καλύτερη ενεργειακή διαχείριση του φωτός και σημαντική μείωση απωλειών, ενώ η τεχνολογία RGB Precision Dimming συμβάλλει στην αντιμετώπιση του color crosstalk και στην απόδοση πιο ζωντανών και ακριβών χρωμάτων. Η RM7L ακολουθεί την ίδια τεχνολογική λογική σε διαφορετικά μεγέθη, προσφέροντας συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία εικόνας με ιδιαίτερα υψηλή χρωματική πιστότητα και φωτεινότητα.

Για τους πιο… «ψαγμένους» και φίλους της υψηλής αισθητικής, η TCL κυκλοφορεί επίσης και στην NXTVISION TV Α4000 Pro, μια πρόταση που φιλοδοξεί να κλέψει την προσοχή των users που θέλουν ένα μίνι τεχνολογικό κομψοτέχνημα στο σπίτι τους. Με το ενσωματωμένο λεπτεπίλεπτο (ultra-slim) frame και το Matte HVA panel έρχεται με 48 διαφορετικές dimming zones για άριστη ποιότητα QD-Mini Led (πρόκειται για την πρώτη στον κόσμο που ενσωματώνει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στο display) και ουσιαστικά επιχειρεί να καταστήσει την τηλεόραση ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εσωτερικού ντεκόρ του σπιτιού σας.

Αναμφίβολα, οι νέες τηλεοράσεις της TCL αποτέλεσαν την κορωνίδα του NXTHOME, ωστόσο στο κομμάτι του Home Entertainment, ο κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας μας επεφύλασσε και άλλες εκπλήξεις τόσο στον ήχο, όσο και στην απαιτητική αγορά των gaming monitors. Συγκεκριμένα, στον ήχο που είδαμε (και ακούσαμε) από κοντά την Q85H Pro Soundbar, ένα Premium high-end σύστημα ήχου που στηρίζεται στην πρωτοποριακή ακουστική τεχνολογία RayDanz της TCL. To εν λόγω 7.1.4 σύστημα με το wireless subwoofer, τα δορυφορικά ηχεία και main ηχομπάρα είναι βέβαιο ότι μπορεί να εκτοξεύσει κάθε ακουστική εμπειρία, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι ο ήχος δεν βρίσκεται απλώς γύρω σου, αλλά σε ακολουθεί σε κάθε σου βήμα. Παράλληλα, σε περίπτωση που επιζητάτε ένα πιο κομψό σύστημα ήχου, η Ultra Slim Soundbar A65K συνδυάζει ένα super sleek design που διαθέτει πάχος στα 50mm με τον πεντακάθαρο ήχο και την ποιοτική σφραγίδα της Bang & Olufsen. Μάλιστα, διαθέτοντας υποστήριξη για Dolby Atmos / DTS:X, αποτελεί ένα σύστημα ήχου που έχει τα χαρακτηριστικά του “game changer” στην κατηγορία του.

Τέλος, το κερασάκι στην τούρτα δεν ήταν άλλο από τα Z100 Wireless Freesound Speakers. Εάν ποτέ ο μεγαλύτερος σας εφιάλτης ήταν τα… καλώδια που μπλέκονται και όπως να το κάνεις χαλούν την αισθητική του προσωπικού σας χώρου, τα Freesound Speakers σας επιτρέπουν να απαλλαγείτε από αυτά μια και καλή! Το σημαντικότερο είναι ότι επιτυγχάνουν high-level Dolby Atmos ποιότητα ήχου χωρίς την παραμικρή απώλεια, ενώ παράλληλα διαθέτοντας την τεχνολογία FlexConnect, όταν συνδέονται με την τηλεόραση σας γίνεται αντιληπτή η ακριβής τοποθέτησή τους στον χώρο (είδαμε το sound calibration live και μείναμε έκπληκτοι με το ποσοστό ακρίβειας που μπορούσε να αντιληφθεί το που βρίσκεται το ηχείο ανεξαρτήτως σε ποιο σημείο το τοποθετούσε ο χρήστης). Με δυνατότητα διασύνδεσης έως και 4 ηχείων αλλά και soundbar, το Z100 αναμφίβολα πρόκειται για μια εξαιρετικά πρακτική επιλογή.

Σε ότι έχει να κάνει με το gaming, η TCL εστίασε σε τρία gaming monitors, τα οποία σίγουρα καλύπτουν από τους πιο casual μέχρι τους πιο απαιτητικούς gamers. Το TCL57R94 αποτελεί ένα μικρό «κτήνος», καθώς πρόκειται για ένα curved ultra-wide 32:9 4K monitor που προσφέρει ασύλληπτη ποιότητα εικόνας αξιοποιώντας την τεχνολογία QD-Mini LED. Με 165Hz ρυθμό ανανέωσης, περικοπή της επιβλαβούς μπλε ακτινοβολίας και HDR ποιότητα, το εν λόγω monitor είναι σίγουρα μια κατηγορία από μόνο του! Για κάτι πιο… «ιδιαίτερο», οι gaming enthusiasts μπορούν να δοκιμάσουν το 32X3A OLED+, το οποίο προσφέρει βαθύ μαύρο και διαθέτει δυνατότητα για dual mode επιλογή ανάμεσα στα 240Hz και 480Ηz, αλλά και αντιθαμβωτικό Panel με borderless design, το οποίο «δένει» το monitor με οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού. Τέλος, το 27άρι C2Α QD-Mini LED dual mode gaming monitor, προσφέρει μοναδική ευελιξία και την υψηλή ποιότητα εικόνας που μόνο ένα 4Κ UHD display μπορεί να προσφέρει.

Home Appliances, Mobile and… more!

Τα displays και οι τηλεοράσεις μπορεί να αποτελούν το πετράδι του στέμματος για την TCL, παρόλα αυτά η εκπληκτική της προϊοντική γκάμα δεν σταματάει εκεί. Ειδικότερα, οι καινοτόμες τεχνολογίες της κορυφαίας εταιρείας επέτρεψαν τη δημιουργία ενός portfolio λευκών συσκευών που αποσκοπεί στο να κάνει την καθημερινότητά μας πιο άνετη, χαρίζοντας υγειά και ευεξία. Αντλίες θερμότητας, air-conditions, αφυγραντήρες και άλλα προϊόντα που θα βελτιώσουν όχι μόνο τις συνθήκες υγιεινής του χώρου σας, αλλά παράλληλα θα κάνουν καλό και στην τσέπη σας (λόγω της προσεκτικής ενεργειακής διαχείρισης που προσφέρουν που βασίζεται στην Α.Ι.). Η πρωτοποριακή τεχνολογία FRESHIN 3.0 διαθέτοντας 4 διαφορετικά φίλτρα που φιλτράρουν τον αέρα, αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος «πνεύμονα» που καθαρίζει τον αέρα του δωματίου και το φέρνει στην ιδανική θερμοκρασία. Παράλληλα, η έξυπνη διαχείριση ενέργειας μέσω του συστήματος T-AI εγγυάται ότι η πολυτέλεια αυτής της ατμόσφαιρας παραμένει οικονομικά προσιτή, ενώ δεν γίνεται να μην τονίσουμε και την δυνατότητα ελέγχου μέσω φωνητικών εντολών… χωρίς μάλιστα να είναι συνδεδεμένη η συσκευή σε οποιοδήποτε δίκτυο!

Πέραν όμως των λύσεων στον τομέα του κλιματισμού, η TCL κάνει focus τόσο στην καθαριότητα, όσο και στην κουζίνα. Τα νέα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες που βασίζονται στη μινιμαλιστική φιλοσοφία του Free Built-In έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε κάθε κουζίνα, εκμεταλλευόμενα και το παραμικρό εκατοστό διαθέσιμου χώρου, ενώ η σειρά FLEXI, προσφέρει μια άκρως ευέλικτη εμπειρία χρήσης στον εκάστοτε χρήστη, δίνοντας τη δυνατότητα να καθορίζει εκείνος το εσωτερικό του ψυγείου, ορίζοντας τις διαφορετικές ζώνες ψύξης αλλά και να τοποθετηθεί τα ράφια μέσω ενός easy και doable μηχανισμού. Τα δε ψυγεία της οικογένειας Mega Space χαρίζουν περισσότερο αποθηκευτικό χώρο χωρίς να μεγαλώσει το εξωτερικό μέγεθος της συσκευής, κάτι που είναι κομβικής σημασίας για τα διαμερίσματα λίγων τετραγωνικών. Επιπλέον, τα πλυντήρια P5 Super Drum επανασχεδιάζουν τη φροντίδα των ρούχων γύρω από έναν κάδο-γίγαντα που ελαχιστοποιεί τη φθορά, ενώ η σειρά Velocare F4 έρχεται να δώσει λύση στην πίεση του χρόνου με αστραπιαίους κύκλους πλύσης. Ενδεικτικό των παραπάνω είναι ότι ο χρόνος ενός μεικτού ολοκληρωμένου προγράμματος πλύσης με μισό κάδο γεμάτο, μπορεί να μειωθεί από τα 60 λεπτά στα 35, με ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης να αγγίζει το 60%.

Ολοκληρώνοντας την εμπειρία που είχαμε με το σύγχρονο σπίτι της TCL, δεν θα γινόταν να μην αναφερθούμε και στον τομέα των mobile devices και wearables. Όπως μας ανέλυσε και ο Yacine Bouhraoua (Head of Product Marketing της TCL Communication Europe), η τεχνολογία NXTPAPER 4.0 συνδυάζεται με το σύμπαν των AMOLED displays, δημιουργώντας οθόνες για mobile συσκευές που είναι πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο που βλέπουμε σε αντίστοιχα προϊόντα. Δημιουργώντας ένα paper-like feeling στον user, καθώς επίσης προσφέροντας anti-glare δυνατότητες και μείωση της βλαβερούς μπλε ακτινοβολίας, η εικόνα παραμένει εξαιρετικά καθαρή και προσφέρει ασύλληπτη άνεση ακόμη και ύστερα από πολύωρη χρήση.

Με το TCL NXTPAPER 70 Pro και το TCL Note A1 NXTPAPER, η κινεζική εταιρεία οδηγεί τις εξελίξεις με mobile συσκευές που έχουν ένα και μόνο στόχο να σεβαστούν τις ανάγκες και τα θέλω του user, αποτελώντας σημεία αναφοράς ως προς το κομμάτι του User Experience. Ο δε φορητός TCL PlayCube Projector που είναι εμπνευσμένος από το κύβο του Ρούμπικ είναι ένας βιντεοπροβολέας που μπορείς να τον μεταφέρεις κυριολεκτικά παντού, ενώ το concept του ρομποτικού μίνι assistant που συνεργάζεται με τα παιδικά smart watches προκαλεί ένα ασύλληπτο… cuteness overload. Τέλος, για τους users που θέλουν να γίνουν η επιτομή του high-tech coolness, τα smart glasses Rayneo Air 4 Pro και Rayneo X3 Pro αποτελούν μια διαφορετική τεχνολογική νότα που μπορεί να θέλει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, ωστόσο η TCL μας έχει αποδείξει ότι διαθέτει το «Know-how» για να καταστήσει τεχνολογικά προϊόντα της mainstream και προσιτά στο ευρύ κοινό.

Ένα όραμα που εμπνέει, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ!

Η εμπειρία μας στο NXTHOME ήταν η ζωντανή απόδειξη πως για την TCL, η τεχνολογία δεν είναι απλώς μια λίστα από τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά ο δρόμος για μια καλύτερη καθημερινότητα. Είδαμε την επανάσταση των SQLED οθονών να αλλάζει τα δεδομένα στην ψυχαγωγία και τις «πράσινες» οικιακές συσκευές να θέτουν τη βιωσιμότητα σε πρώτο πλάνο. Από τα monitors που μαγνητίζουν κάθε gamer μέχρι τα tablets με τεχνολογία NXTPAPER, η TCL συνδιαμορφώνει το μέλλον με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Το «Inspire Greatness» δεν είναι απλώς ένα σλόγκαν, αλλά ένα πλήρες οικοσύστημα που συνδυάζει αισθητική και απόδοση. Αφήνουμε πίσω μας το Παρίσι με την πεποίθηση ότι το αύριο της τεχνολογίας θα είναι πιο φωτεινό και συναρπαστικό, ανυπομονώντας ήδη για το επόμενο high-tech ραντεβού μας!