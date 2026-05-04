Ένα περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό έχει αρχίσει να κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, με βίντεο που φέρεται να καταγράφει επιβατικό αεροσκάφος να πετά σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στο Νιού Τζέρσεϊ, λίγο πριν από την προσγείωσή του. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αναρτήσεις και συνοδευτικό υλικό, πρόκειται για την πτήση UA169 της United Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Βενετία προς το αεροδρόμιο Newark Liberty.

Οι εικόνες που γεννούν ερωτήματα

Στο βίντεο που έχει διαδοθεί, το αεροσκάφος φαίνεται να περνά πολύ χαμηλά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike, δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στους οδηγούς που βρίσκονταν στο σημείο. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο ακόμη και για επαφή με όχημα ή υποδομές του δρόμου, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς με σχετική βεβαιότητα από το οπτικό υλικό είναι το ασυνήθιστα χαμηλό ύψος πτήσης κατά τη φάση της προσέγγισης, κάτι που από μόνο του αρκεί για να προκαλέσει έντονη συζήτηση.

Τι λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν ανακοινωθεί τραυματισμοί επιβατών ή πληρώματος, ενώ δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το αν υπήρξαν ζημιές σε οχήματα ή υποδομές. Παράλληλα, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα ή αν εξετάζεται κάποιο συγκεκριμένο σενάριο.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η διερεύνηση επικεντρώνεται σε παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, οι οδηγίες εναέριας κυκλοφορίας και η τεχνική κατάσταση του αεροσκάφους, χωρίς όμως σε αυτή τη φάση να υπάρχει κάποια επιβεβαιωμένη κατεύθυνση.

🚨#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized. 📌#Newark | #NewJersey Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… pic.twitter.com/OXw3xUVvtu — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2026

Σε κάθε περίπτωση, αν τα όσα καταγράφονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα περιστατικό που θα απασχολήσει σοβαρά τις αρμόδιες αρχές, καθώς αφορά την ασφάλεια πτήσεων σε ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση, όπως είναι η προσέγγιση για προσγείωση.