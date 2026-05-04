Η μπύρα ΜΑΜΟΣ παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια για το 2026, αναδεικνύοντας τη βαθιά της σύνδεση με την ελληνική γαστρονομία, τις εκλεκτές πρώτες ύλες και τους ανθρώπους πίσω από αυτές. Με κεντρικό μήνυμα «Εκεί που όλα μοιράζονται. Εκεί το πάθος εζυμώνεται», η καμπάνια φωτίζει το τρίπτυχο που καθορίζει κάθε αυθεντική εμπειρία: πάθος, μεράκι και εκλεκτά υλικά.

Γιατί πίσω από κάθε ξεχωριστή γεύση, υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν, δημιουργούν και μοιράζονται. Από τις αγορές της πόλης μέχρι τις κουζίνες των chefs, η ΜΑΜΟΣ γίνεται συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι ανακάλυψης, εκεί όπου το φαγητό δεν είναι απλώς μια εμπειρία αλλά ένας τρόπος σύνδεσης.

Στο επίκεντρο της φετινής καμπάνιας βρίσκεται μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων στο YouTube, με οδηγό τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Βρεττό. Μέσα από στάσεις σε εμβληματικά σημεία, όπως η Βαρβάκειος Αγορά, η Ιχθυόσκαλα και η λαϊκή της Κυψέλης, η σειρά αναδεικνύει εκλεκτές πρώτες ύλες, αληθινές ιστορίες και ανθρώπους με αυθεντικό πάθος για το φαγητό.

Κάθε επεισόδιο κορυφώνεται με τη δημιουργία μοναδικών πιάτων, μέσα από συνεργασίες με επιλεγμένους chefs, ενώ η σειρά ολοκληρώνεται με ένα round table επεισόδιο, όπου όλοι οι συμμετέχοντες συνθέτουν ένα συλλογικό menu, εκφράζοντας τη φιλοσοφία της μπύρας ΜΑΜΟΣ.

Η εμπειρία όμως δεν σταματά στην οθόνη. Συνεχίζεται και στον πραγματικό κόσμο, μέσα από τις «Δευτέρες του ΜΑΜΟΥ». Τον Ιούνιο του 2026, η ΜΑΜΟΣ μεταφέρει το ειδικά σχεδιασμένο menu σε επιλεγμένα εστιατόρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προσκαλεί το κοινό να ζήσει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής, διεκδικώντας θέση σε αυτές τις μοναδικές βραδιές και την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά τα πιάτα της καμπάνιας.

Μέσα από το Τρίπτυχο της Γεύσης, η νέα καμπάνια της ΜΑΜΟΣ μάς υπενθυμίζει ότι οι πιο σημαντικές στιγμές δεν είναι απλώς αυτές που ζούμε αλλά εκείνες που μοιραζόμαστε.

Το Τρίπτυχο της Γεύσης – ασίγαστο πάθος, άπαυστο μεράκι, εκλεκτά υλικά – είναι εδώ και ζει εκεί έξω.

