Ο Ηλίας Γκότσης φαίνεται πως είχε δεχτεί μια πρόταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, ωστόσο επέλεξε να την αφήσει πίσω χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνης Λαμπρόπουλος, ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν του έγινε ποτέ επίσημη πρόταση για το ελληνικό Bachelor, παρά τα όσα κυκλοφορούσαν: «Για το Bachelor δεν μου είχε γίνει πρόταση, όχι. Μου το είχαν πει φίλοι μου, ότι το είχαν δηλαδή ακούσει και το είχαν βγάλει σαν είδηση, αλλά δεν μου είχε γίνει πρόταση ποτέ. Δεν θα το έκανα όμως».

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε άλλη τροπή όταν αποκάλυψε ότι υπήρξε μια πιο… διεθνής προσέγγιση. Όπως είπε: «Τώρα που το σκέφτομαι, ήμουν ταξίδι στην Κρήτη -δεν ξέρω αν ισχύει γιατί δεν το έψαξα ποτέ- μου είχαν κάνει πρόταση για να πάω σε Bachelor του εξωτερικού που θα με διεκδικούσαν άνδρες. Μου είχαν πει και πολύ καλά λεφτά, αλλά δεν πήγα. Αυτό μου το είπε ένας άνθρωπος, μου είπε ότι είναι παραγωγός και θα γίνει στο εξωτερικό, τώρα αν είναι παπάτζα όλο αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έψαξα ποτέ, λέω τι έγινε».

Ο παρουσιαστής δεν άφησε το θέμα εκεί και ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες για το οικονομικό σκέλος, με τον ίδιο να αποκαλύπτει το εύρος της πρότασης: «Μου είχε πει ότι είναι πολύ καλά τα λεφτά, σε τι εύρος και τέτοια, αλλά δεν συνέχισα καν την κουβέντα. Ήταν 300.000 με 500.000 ευρώ. Είναι πέρα από το trash που αντέχω εγώ».