Η Samsung παρουσιάζει το νέο πλυντήριο Bespoke AI με ενεργειακή απόδοση A-65% και τη 2η γενιά Bespoke AI Laundry Combo στην IFA 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της στον τομέα της φροντίδας ρούχων στην IFA 2025 στο Βερολίνο. Μεταξύ αυτών, το νέο Bespoke AI πλυντήριο με ενεργειακή απόδοση A-65% και το 2ης γενιάς Bespoke AI Laundry Combo. Τα νέα αυτά μοντέλα αναδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της Samsung να προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες λειτουργίες και κομψό σχεδιασμό που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών παγκοσμίως.

«Με το νέο πλυντήριο A-65%, η Samsung έχει ξεπεράσει για άλλη μια φορά τα όρια της άνεσης και της ενεργειακής απόδοσης», δήλωσε ο Jeong Seung Moon, EVP και Επικεφαλής της Ομάδας R&D, Τμήμα Digital Appliances (DA) στη Samsung Electronics. «Μέσω των λειτουργιών που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το νέο AI Wash+, πρακτικές αναβαθμίσεις υλικού και περισσότερες σχεδιαστικές επιλογές, στοχεύουμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες εμπειρίες που μειώνουν τον κόπο και μεγιστοποιούν την ικανοποίηση του χρήστη».

Πλυντήριο Bespoke AI A-65%: Ένα νέο ορόσημο στην ενεργειακή απόδοση

Μετά το Bespoke AI Πλυντήριο A-55% που παρουσιάστηκε στην IFA 2024, η Samsung παρουσιάζει το νέο πλυντήριο A-65%, το οποίο καταναλώνει 65% λιγότερη ενέργεια από τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την κλάση Α στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτή η βελτιωμένη απόδοση επιτυγχάνεται μέσω αναβαθμισμένης απόδοσης του κινητήρα και βελτιστοποιημένων αλγορίθμων πλύσης και κυκλοφορίας νερού.

Το νέο πλυντήριο διαθέτει την αναβαθμισμένη* λειτουργία AI Wash+, που πλέον προσαρμόζεται έξυπνα σε ένα ευρύτερο φάσμα τύπων υφασμάτων, όπως ρούχα για δραστηριότητες εξωτερικού χώρου και τζιν. Ανιχνεύοντας το βάρος, την ένταση των λεκέδων και τον τύπο υφάσματος, το AI Wash+ ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα νερού και απορρυπαντικού, καθώς και τον χρόνο πλύσης.

Πέρα από τις λειτουργικές αναβαθμίσεις, το πλυντήριο διατίθεται σε νέο χρώμα Neat White, εκτός από το υπάρχον Dark Steel. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν την διαισθητική οθόνη αφής 7” της Samsung για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, καινοτόμες λειτουργίες και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με το SmartThings.

Μαζί με το πλυντήριο, η Samsung παρουσιάζει και το στεγνωτήριο σε χρώμα Neat White με τη λειτουργία AI Dry+ που ανιχνεύει τον τύπο υφάσματος και τα επίπεδα υγρασίας του ρούχου. Έτσι, επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση χρόνου και διαχείρισης ενέργειας, μειώνοντας την κατανάλωση κατά 20% και τον χρόνο στεγνώματος κατά 20%.

Δεύτερη γενιά Bespoke AI Laundry Combo: Άνεση σε νέο επίπεδο

Στην IFA 2025, η Samsung παρουσιάζει, επίσης, τη δεύτερη γενιά της συσκευής Bespoke AI Laundry Combo, βασισμένη στη δημοφιλία του πρώτου μοντέλου που κυκλοφόρησε παγκοσμίως. Το νέο μοντέλο, που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2025 στην Κορέα, ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις λύσεις πλύσης με τεχνολογία ΑΙ της Samsung.

Διατηρώντας τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις, το αναβαθμισμένο combo* παρέχει αυξημένη χωρητικότητα στεγνώματος κατά 3 κιλά και μείωση χρόνου στεγνώματος κατά 20 λεπτά. Αυτές οι βελτιώσεις επιτεύχθηκαν μέσω τεχνικών αναβαθμίσεων, όπως πιο πυκνή διάταξη πτερυγίων στον εναλλάκτη θερμότητας που αυξάνει την επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας κατά 8,5%, καθώς και ισχυρότερη προθέρμανση από το αναβαθμισμένο σύστημα θέρμανσης.

Το μοντέλο δεύτερης γενιάς εισάγει, επίσης, μια σειρά από πρακτικές αναβαθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής χρηστικότητας. Αναβαθμισμένο από το AI Wash & Dry της πρώτης γενιάς, το AI Wash & Dry+ της δεύτερης γενιάς προσθέτει τα τζιν και τα ρούχα εξωτερικού χώρου στη λίστα των ανιχνεύσιμων τύπων υφασμάτων. Το Auto Open Door+ — ένα χαρακτηριστικό αποκλειστικό στο μοντέλο combo — ανοίγει αυτόματα την πόρτα μετά την πλύση ή το στέγνωμα, βοηθώντας στη μείωση της υγρασίας και των οσμών, ενώ διοχετεύει αέρα στον κάδο μετά από κύκλους πλύσης για να μειώσει την υγρασία και να διατηρήσει το εσωτερικό φρέσκο. Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρει βελτιστοποιημένους* κύκλους για τις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες, όπως κύκλο Super Speed διάρκειας 79 λεπτών, κύκλο Single Garment διάρκειας 49 λεπτών και κύκλο Shirt διάρκειας 39 λεπτών. Για να διευκολύνεται η πλοήγηση σε αυτές τις επιλογές, η οθόνη αφής 7” διαθέτει το νέο περιβάλλον Dial Theme, το οποίο προβάλλει τους έξι πιο συχνά χρησιμοποιούμενους κύκλους σε μια καθαρή, κυκλική διάταξη .

*σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.