Η μόδα φέτος κάνει μια υπέροχη βουτιά στο παρελθόν και φέρνει ξανά στην ντουλάπα μας δύο κομμάτια που λατρεύτηκαν για την κομψή απλότητά τους. Τα παντελόνια κάπρι και τα χαριτωμένα kitten heels επιστρέφουν δυναμικά στις προτιμήσεις των γυναικών που θέλουν να είναι περιποιημένες χωρίς να κουράζονται. Αυτή η τάση δεν είναι απλώς μια επιστροφή στα παλιά αλλά μια φρέσκια ματιά σε ένα ντύσιμο που αναδεικνύει το σώμα με έναν τρόπο διακριτικό και πολύ γλυκό.

Πώς να φορέσεις το κάπρι παντελόνι

Το μυστικό για να δείχνει το κάπρι παντελόνι σύγχρονο και καθόλου βαρετό κρύβεται στις σωστές ισορροπίες. Μπορούμε να διαλέξουμε μια στενή γραμμή που σταματά λίγο πάνω από τον αστράγαλο και να τη συνδυάσουμε με ένα αέρινο πουκάμισο ή ένα απλό λευκό μπλουζάκι για τις πρωινές βόλτες στην πόλη. Αν θέλουμε κάτι πιο επίσημο ένα ελαφρύ σακάκι δίνει αμέσως έναν άλλον αέρα στο σύνολο ενώ διατηρεί την εμφάνιση χαλαρή. Η καθαρή γραμμή αυτού του παντελονιού επιτρέπει όμορφους πειραματισμούς με χρώματα όπως το κλασικό μπλε ή οι απαλές παστέλ αποχρώσεις που ταιριάζουν τόσο πολύ με τον ανοιξιάτικο ήλιο.

Βήματα με στυλ και απίστευτη άνεση

Τα kitten heels είναι ο καλύτερος σύμμαχος για αυτά τα παντελόνια αφού προσθέτουν λίγο ύψος χωρίς να μας ταλαιπωρούν όπως οι πολύ ψηλές γόβες. Η λεπτή τους σιλουέτα ταιριάζει γάντι με το τελείωμα του παντελονιού και κάνει το πόδι να φαίνεται μακρύτερο και πιο κομψό. Μπορούμε να επιλέξουμε παπούτσια με έντονη μύτη για μια πιο δυναμική εμφάνιση ή σχέδια με λουράκι πίσω που χαρίζουν μια πιο ανάλαφρη διάθεση. Αυτός ο συνδυασμός είναι η τέλεια λύση για τις μέρες που έχουμε πολλές δουλειές αλλά θέλουμε ταυτόχρονα να νιώθουμε όμορφες.

Η γοητεία της απλότητας στην καθημερινότητα

Αυτή η μόδα έχει να κάνει με την ανάδειξη της θηλυκότητας μέσα από ρούχα που δεν μας στενεύουν και μας αφήνουν να κινούμαστε ελεύθερα. Είναι μια ευκαιρία να αφήσουμε για λίγο τα πολύ φαρδιά υφάσματα και να υιοθετήσουμε ένα ντύσιμο που αποπνέει φρεσκάδα και σιγουριά. Η μόδα είναι ένας κύκλος που πάντα θα μας θυμίζει ότι η αληθινή κομψότητα βρίσκεται στην αυτοπεποίθηση και στην άνεση που νιώθουμε κάθε στιγμή που απολαμβάνουμε τη μέρα μας.