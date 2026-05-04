Πέμπτη 7 Μαΐου

Theatre of The NO

Το Theatre of The NO παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Frank Sinatra την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 21:30. Ο καταξιωμένος τραγουδιστής Alexandros Affolter φέρνει στη σκηνή το πολυαγαπημένο του πρότζεκτ “Sinatra With A Twist”, προσφέροντας μια φρέσκια, προσωπική και συναρπαστική προσέγγιση στο έργο μιας από τις πιο θρυλικές φωνές του 20ού αιώνα.

Η συναυλία αποτελεί μια προσωπική διαδρομή μέσα από το ρεπερτόριο του Σινάτρα τραγούδια που συνόδευσαν τον Αλέξανδρο από μικρή ηλικία και διαμόρφωσαν τη μουσική του ταυτότητα. Μαζί με τον Μένιο Γούναρη στο πιάνο, τον Γιώργο Πανταζόπουλο στο κοντραμπάσο και τον Σέρα Μπέλλο στα ντραμς, το κουαρτέτο εξερευνά τόσο τα διαχρονικά standards όσο και πιο σκοτεινές, εσωτερικές στιγμές του ρεπερτορίου.



Κομμάτια όπως τα «I’ve Got You Under My Skin», «Fly Me to the Moon», «My Way» και «New York, New York» συναντούν πιο ευαίσθητες επιλογές όπως τα «I’m a Fool to Want You», «All My Tomorrows», «One for My Baby» και «Angel Eyes». Η ερμηνεία τους ισορροπεί ανάμεσα στο swing, την κομψότητα και τη συναισθηματική αφήγηση, φωτίζοντας ξανά τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από γενιές ακροατών.

Το κουαρτέτο προσεγγίζει το υλικό όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως ζωντανό διάλογο με μια εποχή που συνεχίζει να εμπνέει. Ένα αφιέρωμα που τιμά τον Ol’ Blue Eyes, αφήνοντας παράλληλα χώρο για τη δική τους μουσική φωνή.

Ο Alexandros Affolter γεννήθηκε στο Άμστερνταμ και σπούδασε Υποκριτική, Τζαζ και Μιούζικαλ στο Lee Strasberg Theatre & Film Institute της Νέας Υόρκης. Από το 1994 έχει ενεργή παρουσία στην ευρωπαϊκή τζαζ σκηνή, με εμφανίσεις σε σημαντικούς χώρους σε Άμστερνταμ, Βιέννη, Λονδίνο και Αθήνα, καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ. Έχει συνεργαστεί με δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα και την Ολλανδία, ενώ υπήρξε φιναλίστ στα Angela Carrington Awards το 2013 στο Λονδίνο. Είναι γνωστός για τη σειρά συναυλιών Sinatra With a Twist και τα επιτυχημένα αφιερώματά του στον Tony Bennett, καθώς και για τις συνεργασίες του με την Athens Big Band και σημαντικούς Έλληνες μουσικούς της τζαζ.

Παράλληλα, παρουσιάζει τα προσωπικά του σχήματα (Quartet & Quintet) σε γνωστούς χώρους και φεστιβάλ, ενώ εμφανίζεται στο Τρένο στο Ρουφ με την παράσταση Franky Meets Ella on the Orient Express, παραμένοντας μια ενεργή και ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τζαζ σκηνή.

Ιnfo

Alexandros Affolter – φωνή

Μένιος Γούναρης – πιάνο

Γιώργος Πανταζόπουλος – κοντραμπάσο

Σεραφείμ Μπέλλος – ντραμς



Ημ/νια: Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 21:30

Tιμή Εισιτήριου: 12€

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

