Η άνοιξη είναι εδώ και μαζί με όλα τα fashion trends της νέας σεζόν, φέρνει και ένα ξεχωριστό εργαστήριο δημιουργίας κολάζ για παιδιά γεμάτο χρώμα και διασκέδαση στο River West. Οι μικροί φίλοι του εμπορικού κέντρου αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη, εξερευνούν υλικά, και εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους σε αυτό το χαρούμενο mix & match εργαστήριο χειροτεχνίας που ταυτόχρονα ενισχύει μέσα από το παιχνίδι την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.



Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται στο Επίπεδο 1 του River West από τις 5 έως και τις 28 Μαΐου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 18:00 έως τις 21:00. Τα παιδιά θα έχουν στη διάθεσή τους αυθεντικά αναλογικά μέσα όπως χαρτόνια, αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά, αυτοκόλλητα και ποικιλία υλικών και εργαλείων για να συνθέσουν το δικό τους πολύχρωμο έργο που θα εκφράζει τον χαρακτήρα και τη δημιουργικότητά τους, το οποίο φυσικά θα μπορούν να πάρουν μαζί τους. Ειδικά μάλιστα την πρώτη εβδομάδα, με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, θα μπορούν να εμπνευστούν από τα θεματικά υλικά και να αφιερώσουν τη δημιουργία τους στην αγαπημένη τους μαμά.



Παράλληλα, με την καθοδήγηση και των συντονιστών, τα παιδιά έρχονται σε επαφή και με την έννοια της επαναχρησιμοποίησης ανακαλύπτοντας πώς καθημερινά υλικά μπορούν να μεταμορφωθούν σε κάτι νέο και ξεχωριστό, ενισχύοντας έτσι με χαρούμενο τρόπο μέσα από τη δημιουργία και την οικολογική τους συνείδηση.



Φυσικά, μία ανοιξιάτικη βόλτα με τα παιδιά στο River West δεν θα ήταν πλήρης χωρίς μία επίσκεψη στην ανθισμένη παιδική χαρά του εμπορικού, ή ένα απολαυστικό διάλειμμα στους εξωτερικούς χώρους στα καταστήματα εστίασης!

Σας περιμένουμε για τις πιο δημιουργικές και φωτεινές βόλτες του Μαΐου!



Για περισσότερες πληροφορίες: Επισκεφτείτε το website του River West: https://riverwest.gr/el/

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών και άνω

Η συμμετοχή στη δράση πραγματοποιείται βάσει σειράς προτεραιότητας

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των παιδιών στα εργαστήρια, την επίβλεψη και την αποκλειστική ευθύνη τους φέρει ο γονέας ή ο συνοδός