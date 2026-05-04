Έναν ιδιαίτερα δυναμικό μήνα δράσεων για τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων ολοκλήρωσαν τα Pet City, γεμίζοντας με αγάπη και ελπίδα δεκάδες τετράποδους φίλους. Οι Ημέρες Υιοθεσίας φέτος κατεβαίνουν σε δήμους, γειτονιές και πλατείες της Αττικής, γίνονται ένα με τον κόσμο και μεγαλώνονουν το όραμα της Pet City για ένα μέλλον χωρίς αδέσποτα. Με τη βοήθεια του petmou.gr, αλλά και τη συμμετοχή σε δύο μεγάλα φεστιβάλ, το adoption corner των Pet City αποτέλεσε για ακόμη μια φορά σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να προσφέρουν ένα σπίτι γεμάτο φροντίδα σε κάθε αδεσποτάκι.

Η αρχή έγινε στο Μαρούσι, όπου στην 21η Ημέρα Υιοθεσίας, 8 ζωάκια βρήκαν την οικογένειά τους. Στο διήμερο Woof Festival, που φέτος φιλοξένησε την 22η Ημέρα Υιοθεσίας Pet City με σκυλάκια, αλλά και cat corner για πρώτη φορά, 29 ζωάκια βρήκαν το forever home τους, σηματοδοτώντας ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για αυτή τη νέα προσθήκη.

Η συνέχεια δόθηκε στην Καλλιθέα, όπου ακόμη 7 ζωάκια βρήκαν το παντοτινό τους σπίτι στο πλαίσιο της 23ης Ημέρας Υιοθεσίας, ενώ στο διήμερο Cat Festival με την 24η Ημέρα Υιοθεσίας, πάνω από 50 γατάκια βρήκαν τη δική τους αγκαλιά, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση γύρω από τις υιοθεσίες.

Συνολικά, μέσα σε έναν μήνα γεμάτο δράσεις, περισσότερα από 94 αδέσποτα ζωάκια έκαναν το πιο σημαντικό βήμα της ζωής τους, βρίσκοντας το δικό τους #foreverhome. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια μοναδική ιστορία, μια δεύτερη ευκαιρία και η αρχή μιας νέας ζωής γεμάτης φροντίδα και ασφάλεια.

Η δέσμευση των Pet City παραμένει σταθερή: κάθε ζώο αξίζει ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Για τα Pet City, οι υιοθεσίες δεν αποτελούν απλώς έναν απολογισμό, αλλά μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και ευθύνης απέναντι στα αδέσποτα ζώα. Κάθε φορά που μια μουσούδα βρίσκει τη δική της οικογένεια, γίνεται ένα ακόμη βήμα προς μια κοινωνία με περισσότερη ενσυναίσθηση και σεβασμό.

Ο δυναμικός αυτός μήνας αποτελεί μόνο ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια συνεχή προσπάθεια. Τα Pet City συνεχίζουν κανονικά τις μηνιαίες Ημέρες Υιοθεσίας, παραμένοντας δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει τις υπεύθυνες υιοθεσίες και δίνει φωνή σε εκείνους που δεν έχουν. Γιατί, τελικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν τους, αλλά μπορούμε όλοι μαζί να ξαναγράψουμε το μέλλον τους.