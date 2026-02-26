Το jacket που έχει γίνει viral και το φοράνε όλες οι influencers επιστρέφει δυναμικά, είναι το απόλυτο κομμάτι της σεζόν και είναι Stradivarius. Αν τελικά το 2026 μοιάζει με μια updated εκδοχή του 2016, τότε αυτή η επιστροφή δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Κάποια trends δεν φεύγουν πραγματικά ποτέ· απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επανέλθουν. Και το συγκεκριμένο jacket είναι ακριβώς αυτό. Το κομμάτι που κάποτε κυριαρχούσε στις πασαρέλες και στις ντουλάπες των fashion icons, σήμερα πρωταγωνιστεί στα feed των πιο κομψών influencers.

Το jacket που έχει γίνει viral και βλέπεις παντού

Το jacket που έχει γίνει viral και το φοράνε όλες οι influencers είναι εκείνο που συνδυάζει τη διαχρονικότητα με μια διακριτική statement διάθεση. Σε denim ύφανση, με μάο γιακά και κλείσιμο με φερμουάρ, ολοκληρώνεται με τα χαρακτηριστικά χαραγμένα μεταλλικά κουμπιά που του δίνουν μια πιο polished ταυτότητα. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν προσπαθούν πολύ, αλλά τελικά τραβούν όλα τα βλέμματα.

Το βλέπεις φορεμένο με χαλαρά jeans και basic tops για laid back εμφανίσεις, αλλά και ριγμένο πάνω από βραδινά outfits για εκείνη την effortless πινελιά που κάνει τη διαφορά. Και κάπως έτσι, χωρίς υπερβολές, γίνεται ο πρωταγωνιστής της γκαρνταρόμπας.

Η κλασική εκδοχή που έγινε sold out

Το κλασικό μαύρο σχέδιο, με τις κεντητές λεπτομέρειες και τα μεταλλικά κουμπιά, έχει ήδη κάνει τον γύρο των social media. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με το σχετικό υλικό, έχει γίνει sold out στο Stradivarius.com. Οι influencers το αγκάλιασαν σχεδόν αμέσως, αποδεικνύοντας πως η απλότητα με χαρακτήρα έχει πάντα θέση στο σύγχρονο styling.

Είναι το jacket που μπορείς να φορέσεις στο γραφείο, σε ένα casual ραντεβού ή ακόμη και σε μια βραδινή έξοδο, απλώς αλλάζοντας τα αξεσουάρ. Και αυτή η ευελιξία είναι που το κάνει πραγματικά viral.

Η trench inspired πρόταση που ξεχωρίζει

Αν θέλεις κάτι με λίγο πιο fashion forward αέρα, η trench inspired εκδοχή με σταυρωτό πέτο έρχεται να δώσει φρέσκια πνοή στο κλασικό blazer. Διατηρεί τη δομή και την κομψότητα, αλλά προσθέτει μια σύγχρονη διάσταση που κλέβει την παράσταση χωρίς προσπάθεια.

Το jacket Stradivarius που έχει γίνει viral δεν είναι απλώς μια ακόμη τάση. Είναι η απόδειξη ότι τα κομμάτια με ξεκάθαρη ταυτότητα και διαχρονικό design μπορούν να επανέρχονται ξανά και ξανά, κάθε φορά πιο επίκαιρα από ποτέ. Και αν κρίνουμε από το πόσο γρήγορα εξαφανίζεται από τα ράφια, μάλλον αυτή τη φορά ήρθε για να μείνει λίγο περισσότερο.