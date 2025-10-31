Φώτα χαμηλά, κουβέρτα στα πόδια, ποπ κορν στο τραπέζι και ένα «Play» που υπόσχεται λίγη… ανατριχίλα παραπάνω. Το Halloween πλησιάζει και το Netflix έχει γεμίσει με επιλογές που θα σε βάλουν στο σωστό spooky mood — είτε είσαι της παρέας που γελάει με τις τρομακτικές σκηνές, είτε κρύβεσαι πίσω από το μαξιλάρι (χωρίς ντροπή, συμβαίνει και στις καλύτερες).

Ακολουθούν πέντε επιλογές που αξίζουν να μπουν στη λίστα σου για τη φετινή βραδιά του Halloween — από τις πιο light και χιουμοριστικές, μέχρι εκείνες που θα σε κάνουν να κοιτάς λίγο πιο συχνά πίσω σου…

Ο Michael Myers επιστρέφει πιο αμείλικτος από ποτέ και η Jamie Lee Curtis είναι εκεί για να τον αντιμετωπίσει. Η κλασική ιστορία τρόμου που δεν χρειάζεται συστάσεις.

Γιατί να τη δεις: Γιατί είναι η επιτομή του Halloween — ένα σύγχρονο reboot που σέβεται τον μύθο και προσφέρει ανατριχίλες με στυλ.

Ιδανικό για: Όσους θέλουν κάτι old-school και σκοτεινό, χωρίς να μπουν στα βαθιά του splatter.

Αν δεν θες κάτι που θα σου κόψει τον ύπνο, αυτή είναι η ταινία σου. Ο Adam Sandler πρωταγωνιστεί ως ένας τύπος που προσπαθεί να σώσει την πόλη του από ένα παράξενο κακό, σε ένα Halloween που ξεφεύγει… λίγο.

Γιατί να τη δεις: Γιατί συνδυάζει την ατμόσφαιρα της γιορτής με κωμωδία και χαλαρή διάθεση.

Ιδανικό για: Παρέες που θέλουν να γελάσουν, όχι να κάνουν τάμα να μη σβήσει ποτέ ο φούρνος της κουζίνας.

Η πόλη που λατρεύει το Halloween μπλέκει με μια κατάρα που φέρνει τις διακοσμήσεις στη ζωή. Ναι, όπως το διάβασες.

Γιατί να τη δεις: Είναι μια πιο «οικογενειακή» επιλογή, με δράση, φαντασία και λίγο τρόμο – τόσο όσο για να σε κρατήσει alert.

Ιδανικό για: Βραδιές με παιδιά ή φίλους που θέλουν ατμόσφαιρα, όχι εφιάλτες.

Ατμοσφαιρική, λυρική, μελαγχολική και βαθιά ψυχολογική. Δεν είναι ένα απλό “ghost story”, αλλά μια σειρά που μιλάει για αγάπη, απώλεια και φαντάσματα — κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Γιατί να τη δεις: Γιατί ο Mike Flanagan ξέρει να χτίζει ένταση και συναίσθημα, χωρίς να χρειάζεται αίμα.

Ιδανικό για: Όσους προτιμούν τον αργό, μυστηριώδη τρόμο και ψάχνουν μια σειρά για binge-watching κάτω από την κουβέρτα.

Μια ανθολογική σειρά που τιμά το όνομά της — με κάθε σεζόν να φέρνει έναν νέο δολοφόνο, νέους ήρωες και αρκετό αίμα για να μη χρειάζεσαι άλλη δόση καφέ.

Γιατί να τη δεις: Γιατί είναι “raw” τρόμος με μοντέρνο σενάριο και ατμόσφαιρα.

Ιδανικό για: Τους γενναίους που αντέχουν λίγο παραπάνω και ψάχνουν κάτι πιο έντονο.

Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Πριν πατήσεις το «Play», φρόντισε τα εξής:

Φώτα χαμηλά — δεν λέγεται Halloween αν δεν έχεις λίγο σκοτάδι.

Ποπ κορν ή κρασί; Εσύ αποφασίζεις, αλλά σίγουρα κάτι για να κρατάς στα χέρια όταν ανεβαίνει η ένταση.

Μην το δεις μόνη. Εκτός κι αν απολαμβάνεις το να νιώθεις ότι κάποιος περπατάει πίσω σου στο σκοτάδι.

Το Halloween δεν είναι μόνο για μεταμφιέσεις και κολοκύθες — είναι και η τέλεια αφορμή για να χαθείς σε ιστορίες που σε κάνουν να θυμάσαι γιατί αγαπάμε να… φοβόμαστε λίγο.