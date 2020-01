Όταν η τέχνη της απόσταξης και αργής ωρίμανσης συναντά την τέχνη της υψηλής γαστρονομίας σε ένα ταξίδι «πάνω από τα σύννεφα» είναι δύσκολο να αρνηθείς την πρόσκληση. Το εστιατόριο Hytra, στο ρετιρέ της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, μοιάζει να αγγίζει τον ουρανό. Το ίδιο και το νέο μενού «Above the Clouds» που δημιούργησε ο βραβευμένος με αστέρι Michelin, chef Τάσος Μαντής. Ένα μενού γευσιγνωσίας οκτώ σταδίων, την οποία «απογειώνει» το εκλεκτό ρούμι Zacapa Solera 23 από τη Γουατεμάλα. Τα σερβιρίσματα συμπληρώνει ο bartender Αλέξανδρος Πρεβίστας.

Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις συναντούν τα γλυκά αρώματα καραμέλας, τις νότες Sherry και τους καραμελωμένους ψημένους βραζιλιάνικους καρπούς και φουντούκια που απαντώνται στο ρούμι Zacapa και δημιουργούν μια γευστική παλέτα που συναρπάζει. Τσάι με λευκό κρεμμύδι, μανιτάρι, λεμονοθύμαρο και εστραγκόν. Χέλι με μήλο, πράσινο τσάι από φύκια και περγαμόντο. Χτένια με κρέμα από άγριο σκόρδο, σάλτσα από καβούρι και βασιλικό. Βοδινό Short Rib με ασπρομάτικα φασόλια Λήμνου, κρεμμυδάκια σε ρούμι Zacapa και μαύρο σκόρδο. Μοσχαρίσια γλώσσα από κρέμα και τσάι αγκινάρας, σιναπόσπορο και λάδι από κάρδαμο. Και δύο προτάσεις ως επιδόρπιο: Κέικ με ροζ πιπέρι, παγωτό εστραγκόν, βρώμη και φαγόπυρο. Μήλο με πικρή σοκολάτα, μπισκότο κάσιους και αλμυρή καραμέλα, συνοδευόμενα ένα Above The Clouds Zacapa Old fashioned, συνθέτουν το Above the Clouds μενού που θα διατίθεται στο εστιατόριο Hytra έως και τις 16 Ιανουαρίου 2020.