Το MadWalk 2025 επέστρεψε και φέτος στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, κι όπως κάθε χρονιά, πριν καν ανάψουν τα φώτα της πασαρέλας, οι πρώτοι καλεσμένοι είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Ανάμεσά τους είδαμε την Evagelia, τη Χριστίνα Μπόμπα, τον Zaf, την Αθηνά Οικονομάκου, τη Ρία Ελληνίδου, την Ιωάννα Παλιοσπύρου και τη Γαία Μερκούρη, να δίνουν το δικό τους glam touch στην άφιξη.

Ο αγαπημένος θεσμός που ενώνει τη μουσική με τη μόδα επανέρχεται δυναμικά, φιλοξενώντας τόσο καθιερωμένους Έλληνες σχεδιαστές όσο και fashion brands που πάντα έχουν κάτι νέο να πουν. Παράλληλα, τα εντυπωσιακά performances δίνουν στην όλη εμπειρία εκείνη την extra σπίθα που κάνει το MadWalk να ξεχωρίζει. Στο τιμόνι της παρουσίασης – για άλλη μια χρονιά – η Βίκυ Καγιά, που ξέρει ακριβώς πώς να κρατά το κοινό στην τσίτα. Και φυσικά, για το μεγάλο φινάλε, η μοναδική Loreen, η απόλυτη diva της Eurovision, ετοιμάζει μια εμφάνιση που ήδη συζητιέται.

Στο lineup των σχεδιαστών συναντάμε τα ονόματα: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Melisa Minca, Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ, Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, Dimitris Petrou by Three Cents, Sotiris Georgiou by Colgate, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, New Designers Lab. Μαζί τους και brands όπως 5226 by Celia Kritharioti, About You, adidas, Bodytalk, Greatness Athens και Pink Woman.

Το opening act αναλαμβάνει ο Σάκης Ρουβάς – ποιος άλλος; – δίνοντας το ρυθμό για μια βραδιά που θα εξελιχθεί χωρίς καμία ανάσα. Στη συνέχεια, στη σκηνή ανεβαίνουν οι: Anastasia & Antonis Dimitriadis (AD1), Evangelia, Josephine, Inco, Lila, Lil Koni, Frankie Lluc (Yucatan) & Katerine Duska, Gaia Mercuri, Papazo & Akylas, Tamta, Tso, Yama & Billie Kark, Zaf, Ήβη Αδάμου, Ρία Ελληνίδου, Τάνια Μπρεάζου και Θοδωρής Φέρρης.

Και, για το κάτι παραπάνω που πάντα χρειάζεται μια τέτοια βραδιά, special guest του project είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο ολοκαίνουργιο MadWalk of Fame, ένα concept που κάνει πρεμιέρα φέτος και βάζει τη δική του σφραγίδα στο MadWalk 2025 by Three Cents.

Δες επίσης, τον απίστευτο χορό του Σάκη Ρουβά με την Βίκυ Καγιά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mad TV (@mad_tv)