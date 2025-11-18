Η ΔΕΗ, Μεγάλος Υποστηρικτής του MadWalk 2025 by Three Cents, ενώνει τη μόδα με την τεχνολογία μέσα από το ΔΕΗ Fiber, το πιο σύγχρονο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα.
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει το πιο τολμηρό, δημιουργικό και ανατρεπτικό fashion & music project της χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Tae Kwon Do, φέρνοντας στη σκηνή την ενέργεια, την καινοτομία και την ταχύτητα της νέας εποχής.
Φέτος, με τις υπερυψηλές ταχύτητες του ΔΕΗ Fiber, η τεχνολογία γίνεται συνώνυμη της δημιουργικότητας και το φως των οπτικών ινών «συναντά» το φως της πασαρέλας.
ΔΕΗ Fiber Speedwalk – το catwalk του μέλλοντος
Στο φετινό MadWalk 2025 by Three Cents, η ΔΕΗ παρουσιάζει το ΔΕΗ Fiber Speedwalk, το δικό της fashion statement για το μέλλον, μέσα από ένα εντυπωσιακό catwalk με φουτουριστικές δημιουργίες του Απόστολου Μητρόπουλου, εμπνευσμένες από την αισθητική και την τεχνολογία του ΔΕΗ Fiber.
Η ΔΕΗ, μέσα από το ΔΕΗ Fiber, φέρνει κοντά δύο κόσμους που κινούνται στον ρυθμό του μέλλοντος τη μόδα και την τεχνολογία και αποδεικνύει ότι το μέλλον ανήκει σε όσους το δημιουργούν.
Η προπώληση των περιορισμένων εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο www.mad.gr
Δείτε το trailer του
MadWalk 2025 by Three Cents
