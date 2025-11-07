Οκτώ χρόνια μετά την αποχώρησή της από το Χόλιγουντ, η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: μπροστά στην κάμερα. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Sun, η Δούκισσα του Σάσεξ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία της Amazon MGM Studios με τίτλο «Close Personal Friends», έχοντας δίπλα της ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Τζακ Κουέιντ, Λίλι Κόλινς και Μπρι Λάρσον.

Η Μέγκαν Μαρκλ θα υποδυθεί τον εαυτό της σε μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από δύο ζευγάρια, το ένα διάσημο και το άλλο όχι, εξερευνώντας τις δυναμικές και τις αντιθέσεις ανάμεσά τους. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται ήδη στο Pasadena της Καλιφόρνια και, όπως αναφέρουν πηγές από την παραγωγή, η συμμετοχή της Μέγκαν κρατήθηκε μυστική μέχρι τελευταία στιγμή.

Meghan Markle is returning to acting with a cameo role in the movie “Close Personal Friends.” Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson and Harry Golding are starring in the comedy that is currently shooting around Los Angeles.https://t.co/N9oWN0L62H pic.twitter.com/PNi6GMt9sd — Variety (@Variety) November 6, 2025



Πηγή από το κινηματογραφικό συνεργείο αποκάλυψε πως αυτή η δουλειά «σημαίνει πολλά για τη Μέγκαν, καθώς επιστρέφει σε κάτι που πάντα αγαπούσε». Η ίδια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δεχτεί αρκετές προτάσεις, όμως αυτή «ένιωσε σωστή», καθώς της δίνει την ευκαιρία να ξαναζήσει τη μαγεία των γυρισμάτων. Φυσικά, ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να στέκεται απόλυτα στο πλευρό της, υποστηρίζοντας το νέο της ξεκίνημα.

Η τελευταία φορά που είδαμε τη Μέγκαν σε ρόλο ηθοποιού ήταν το 2018, στη σειρά Suits, λίγο πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι. Τότε είχε δηλώσει πως έκλεινε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της για να αφοσιωθεί στη νέα της πορεία μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Ωστόσο, μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020 και τη μετακόμισή τους στη νότια Καλιφόρνια, φαίνεται πως η Μέγκαν ξαναβρίσκει τον δρόμο της προς το Χόλιγουντ, αυτή τη φορά, με τους δικούς της όρους.

Η «Close Personal Friends» δεν είναι απλώς μια νέα ταινία. Είναι ένα σημάδι νέας αρχής για τη Δούκισσα που αποφασίζει να επιστρέψει εκεί όπου ένιωθε πάντα ο εαυτός της.