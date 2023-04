Στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της, η Ριάνα εμφανίστηκε στην παρουσίαση του CinemaCon της Paramount Pictures την Πέμπτη στο Λας Βέγκας για να πει ότι παίζει «ένα μικρό μπλε κακό» – αυτό είναι η Στρουμφίτα στην ταινία Par και της Nickelodeon Movies The Smurfs Movie. Η Ριάνα είναι επίσης η παραγωγή της ταινίας και παρέχει πρωτότυπα τραγούδια.

Η κωμική μουσική περιπέτεια έχει στόχο να απαντήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής: Τι είναι ένα Στρουμφ; Η ταινία σε σκηνοθεσία του Chris Miller βγαίνει στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Συνσκηνοθέτης είναι ο Matt Landon. Η Παμ Μπρέιντι έγραψε το σενάριο εμπνευσμένη από χαρακτήρες και έργα του Πέγιο. Οι παραγωγοί περιλαμβάνουν επίσης τους Ryan Harris, Laurence “Jay” Brown και Tyran “Ty-Ty” Smith.

Πολλές ταινίες με τα Στρουμφάκια, βασισμένες στα βελγικά κόμικς, έχουν γυριστεί στην πρόσφατη μνήμη – συμπεριλαμβανομένων των The Smurfs (2011), The Smurfs 2 (2013), and Smurfs:Το χαμένο χωριό (2017) – αλλά αυτά τα έργα προέρχονται από τη Sony. Αυτή είναι η πρώτη για την Paramount Pictures.

Το CinemaCon, το ετήσιο συνέδριο ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών από όλο τον κόσμο, διαρκεί μέχρι την Πέμπτη στο Λας Βέγκας.