Ένα περιστατικό που, όπως φαίνεται, αποτυπώνει παγιωμένες αντιλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα, μοιράστηκε η Σοφία Μουτίδου.
Η ηθοποιός περιέγραψε ότι, ενώ πρωταγωνιστούσε σε θεατρική παράσταση, μία κοπέλα την πλησίασε και τη ρώτησε: «Δεν την έχεις βαφτίσει;». Όταν η Σοφία Μουτίδου απάντησε αρνητικά, η συνομιλήτριά της σχολίασε: «Θα μυρίζει».
Όπως ανέφερε η ίδια, η απάντησή της ήταν άμεση και αιχμηρή: «Μα μυρίζουν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν βαφτιστεί».
Το περιστατικό περιέγραψε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή Real View, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από κοινωνικά στερεότυπα και παρεμβατικές αντιλήψεις που εξακολουθούν να εκφράζονται ακόμη και για ζητήματα απολύτως προσωπικά.
