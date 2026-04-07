Αν υπάρχει ένα φαγητό που μυρίζει σπίτι και φροντίδα, αυτό είναι οι λαχανοντολμάδες. Και ναι, μπορείς να τους απολαύσεις και νηστίσιμους, χωρίς να χάσουν τίποτα από τη γεύση και τη νοστιμιά τους. Είναι από εκείνες τις συνταγές που αποδεικνύουν πως η απλότητα, όταν γίνεται σωστά, είναι πραγματική απόλαυση.

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για τους λαχανοντολμάδες:

1 μεγάλο άσπρο λάχανο

1 φλιτζάνι ρύζι (καρολίνα ή γλασέ)

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 καρότα τριμμένα

1/2 ματσάκι άνηθο

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Χυμό από 1 λεμόνι



Για τη σάλτσα:

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Χυμό από 1-2 λεμόνια

1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ (προαιρετικά, για πιο δεμένη σάλτσα)



Η προετοιμασία που κάνει τη διαφορά

Ξεκινάς με το λάχανο. Αφαιρείς το κοτσάνι και το βάζεις σε μια μεγάλη κατσαρόλα με βραστό νερό. Το αφήνεις λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα φύλλα και να ξεκολλάνε εύκολα. Δεν θέλεις να λιώσουν, μόνο να γίνουν εύκαμπτα.

Τα αφήνεις στην άκρη να κρυώσουν και προχωράς στη γέμιση.

Η γέμιση που τα απογειώνει

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το ρύζι, το κρεμμύδι, τα καρότα, τον άνηθο, τον μαϊντανό, το μισό ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Η μυρωδιά ήδη σε προϊδεάζει για το αποτέλεσμα.

Η γέμιση πρέπει να είναι ζουμερή αλλά όχι υδαρής. Αν δεις ότι χρειάζεται, προσθέτεις ελάχιστο νερό.

Το τύλιγμα χωρίς άγχος

Παίρνεις κάθε φύλλο λάχανου, αφαιρείς το σκληρό κομμάτι από τη ρίζα και βάζεις μια κουταλιά γέμιση στο κέντρο. Διπλώνεις πρώτα τις άκρες και μετά τυλίγεις σε ρολάκι.

Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Σημασία έχει να είναι σφιχτά.

Το μαγείρεμα που δένει τα πάντα

Στρώνεις στον πάτο της κατσαρόλας μερικά φύλλα λάχανου και τοποθετείς από πάνω τους ντολμάδες, σφιχτά τον έναν δίπλα στον άλλον.

Προσθέτεις το υπόλοιπο ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και νερό μέχρι να τους καλύψει σχεδόν. Βάζεις από πάνω ένα πιάτο για να μην ανοίξουν και μαγειρεύεις σε χαμηλή φωτιά για περίπου 40-50 λεπτά.

Η σάλτσα που ολοκληρώνει το πιάτο

Αν θέλεις πιο δεμένη υφή, παίρνεις λίγο από το ζουμί, το ανακατεύεις με το κορν φλάουρ και το ρίχνεις πίσω στην κατσαρόλα. Αφήνεις να πάρει μια βράση και είναι έτοιμο.

Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, λεμονάτο και απίστευτα comforting.

Μικρό tip που αξίζει

Τρώγονται υπέροχα και την επόμενη μέρα. Μάλιστα, πολλοί θα σου πουν ότι τότε είναι ακόμα καλύτεροι. Και δεν έχουν άδικο.

Καλή απόλαυση!