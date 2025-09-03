Υπάρχουν μέρες που το στομάχι γουργουρίζει, το ρολόι τρέχει και ψάχνεις κάτι να σε κρατήσει στα πόδια σου. Το τοστ είναι πάντα η εύκολη λύση, αλλά αν θέλεις να ανεβάσεις επίπεδο χωρίς να παιδευτείς, τότε το club sandwich είναι αυτό που χρειάζεσαι. Ένα γεύμα από μόνο του, με στρώσεις γεύσης που παίζουν στο στόμα και κάνουν κάθε μπουκιά μικρή απόλαυση. Είτε μείνεις στα κλασικά είτε δοκιμάσεις πιο ανατρεπτικές εκδοχές, οι παρακάτω ιδέες θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη.

Club sandwich με κοτόπουλο

Το αγαπημένο all time classic, αλλά σε πιο updated εκδοχή: κοτόπουλο με αβοκάντο, που δίνει την κρεμώδη πινελιά που λείπει.

Υλικά (για 2 άτομα):

6 φέτες ψωμί του τοστ (κατά προτίμηση πολύσπορο)

1 φιλέτο κοτόπουλου ψημένο και κομμένο σε λεπτές φέτες

1 ώριμο αβοκάντο

2 φέτες ντομάτας

2 φύλλα μαρούλι

2 φέτες τυρί της αρεσκείας σου

1 κ.σ. μαγιονέζα

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

Ψήνεις ελαφρά τις φέτες ψωμιού στη φρυγανιέρα. Λιώνεις το αβοκάντο με πιρούνι και το ανακατεύεις με λίγο αλάτι, πιπέρι και μαγιονέζα. Στρώνεις στη βάση ψωμί, αλείφεις το μείγμα αβοκάντο, προσθέτεις κοτόπουλο, τυρί και μαρούλι. Καλύπτεις με δεύτερη φέτα ψωμιού, βάζεις ντομάτα και άλλη μια στρώση κοτόπουλο. Τελειώνεις με την τρίτη φέτα ψωμιού, πιέζεις και κόβεις σε τρίγωνα.

Club sandwich με φρούτα

Αν θέλεις κάτι πιο ελαφρύ για το απόγευμα, αυτή η φρουτένια εκδοχή είναι ό,τι πρέπει – ειδικά για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται καν ψήσιμο!

Υλικά (για 2 άτομα):

6 φέτες ψωμί του τοστ (λευκό ή ολικής)

3 κ.σ. τυρί κρέμα

1 κ.σ. μέλι

1 μικρή μπανάνα σε ροδέλες

5–6 φράουλες κομμένες

1 ροδάκινο σε λεπτές φέτες (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ανακατεύεις το τυρί κρέμα με το μέλι. Αλείφεις τις φέτες ψωμιού. Στρώνεις φρούτα ανάμεσα στις στρώσεις ψωμιού, εναλλάσσοντας μπανάνα, φράουλα και ροδάκινο. Κλείνεις, κόβεις σε τρίγωνα και απολαμβάνεις.

Club sandwich με κεφτέδες φακής και κινόα

Υλικά (για 2 άτομα):

6 φέτες ψωμί του τοστ

6 μικρούς κεφτέδες από φακές και κινόα (ψημένους ή τηγανισμένους)

1 αγγουράκι τουρσί σε λεπτές φέτες

1 μικρό καρότο τριμμένο

2 φύλλα μαρούλι

2 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό με λίγο λεμόνι

Εκτέλεση:

Αλείφεις τις φέτες ψωμιού με το γιαούρτι. Στρώνεις στη βάση τα μαρούλια, τους κεφτέδες και τα τουρσάκια. Προσθέτεις τριμμένο καρότο και καλύπτεις με ψωμί. Κλείνεις με τρίτη φέτα και κόβεις σε τρίγωνα.

Για τους vegetarians (ή απλώς όσους θέλουν κάτι διαφορετικό), μικρά κεφτεδάκια φακής μπαίνουν στο ψωμί μαζί με πίκλες και λαχανικά. Πρωτότυπο και πολύ γευστικό.

Κι αν νομίζεις ότι τα σάντουιτς είναι μονότονα, δοκίμασε μία από τις παρακάτω εναλλακτικές…

Σάντουιτς με ρώσικη σαλάτα και αυγό

Ένα χορταστικό comfort σνακ με αυγά, που ταιριάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Υλικά (για 2 άτομα):

4 φέτες ψωμί του τοστ

4 κ.σ. ρώσικη σαλάτα

2 βραστά αυγά σε φέτες

Φύλλα πράσινης σαλάτας

Εκτέλεση:

Αλείφεις τις φέτες με ρώσικη σαλάτα. Στρώνεις αυγό και μαρουλάκι. Κλείνεις με την άλλη φέτα ψωμιού και κόβεις.

Club sandwich με προσούτο, Μετσοβόνε και αβγό

Πιο γκουρμέ επιλογή: Μετσοβόνε που λιώνει, αλμυρό προσούτο, ρόκα και ένα αυγουλάκι για να δέσει το παιχνίδι.

Υλικά (για 2 άτομα):

6 φέτες ψωμί του τοστ

4 φέτες προσούτο

4 λεπτές φέτες Μετσοβόνε

2 αυγά μάτια ή βραστά

1 χούφτα ρόκα

Λίγη μαγιονέζα ή μουστάρδα

Εκτέλεση:

Ψήνεις τις φέτες ψωμιού και λιώνεις το τυρί στο γκριλ. Στρώνεις το Μετσοβόνε, το προσούτο και από πάνω την ρόκα. Προσθέτεις το αυγό και λίγη σως. Κλείνεις και κόβεις σε τρίγωνα.

Sandwich με τονοσαλάτα και βασιλικό

Φρέσκια και θαλασσινή εκδοχή, τέλεια για το γραφείο, για το σχολείο ή και σαν ελαφρύ δείπνο με μια σαλάτα. Στα bonus, ότι γίνεται σε χρόνο μηδέν.

Υλικά (για 2 άτομα):

4 φέτες ψωμί του τοστ ή μπαγκέτα κομμένη στη μέση

1 κονσέρβα τόνο σε νερό

2 κ.σ. γιαούρτι ή μαγιονέζα

1 μικρό αγγουράκι ψιλοκομμένο

1 κ.σ. καλαμπόκι

Φρέσκα φύλλα βασιλικού

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

Ανακατεύεις τον τόνο με το γιαούρτι, το αγγουράκι και το καλαμπόκι. Αλατοπιπερώνεις και προσθέτεις βασιλικό. Γεμίζεις το ψωμί με το μείγμα και κλείνεις.