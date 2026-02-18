Υπάρχουν εκείνα τα πρωινά ή τα brunch που ζητούν κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Κάτι αφράτο, ζεστό και αρωματικό, χωρίς υπερβολές αλλά με ουσία. Αυτές οι pancakes με γάλα καρύδας και καραμελωμένες μπανάνες είναι ακριβώς αυτό. Μια συνταγή απλή, κατανοητή και τίμια, που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει αλλά τελικά το καταφέρνει.

Υλικά για τα pancakes

225 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη άχνη

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

1 πρέζα αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα ή λίγες σταγόνες υγρή βανίλια

1 μεγάλο αυγό

275 ml γάλα καρύδας

1 κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας ή ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Τριμμένη καρύδα για το σερβίρισμα προαιρετικά

Μέλι ή σιρόπι σφενδάμου για το τελείωμα

Υλικά για τις μπανάνες

20 γρ βούτυρο ή λάδι καρύδας

1 κουταλιά της σούπας μαλακή καστανή ζάχαρη

2 έως 3 μπανάνες κομμένες διαγώνια σε χοντρές φέτες

Η διαδικασία βήμα βήμα

Ξεκινάς κοσκινίζοντας σε ένα μπολ το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη σόδα και το αλάτι. Προσθέτεις την κανέλα και ανακατεύεις. Αν προτιμάς βανίλια, άφησέ τη για τα υγρά υλικά.

Σε ξεχωριστό μπολ χτυπάς το αυγό με το γάλα καρύδας μέχρι να ομογενοποιηθούν. Κάνεις μια λακκούβα στο κέντρο των στεγνών υλικών και προσθέτεις σταδιακά το μείγμα του αυγού, ανακατεύοντας απαλά ώστε να αποφύγεις τους σβόλους. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ένας λείος αλλά όχι πολύ ρευστός χυλός.

Ζεσταίνεις ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και το αλείφεις ελαφρά με λίγο λάδι. Ρίχνεις περίπου ένα φλιτζανάκι του καφέ από το μείγμα για κάθε pancake, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Ψήνεις για περίπου 2 λεπτά μέχρι να εμφανιστούν φουσκάλες στην επιφάνεια και να ροδίσει η βάση. Γυρίζεις και ψήνεις για άλλο 1 με 1½ λεπτό. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσει το μείγμα και κρατάς τις pancakes ζεστές σε χαμηλό φούρνο.

Ανεβάζεις τη φωτιά στο ίδιο τηγάνι και προσθέτεις το βούτυρο ή το λάδι καρύδας μαζί με την καστανή ζάχαρη. Μόλις λιώσουν και γίνουν ένα, ρίχνεις τις μπανάνες και τις αφήνεις να καραμελώσουν απαλά και από τις δύο πλευρές χωρίς έντονο ανακάτεμα.

Το σερβίρισμα που κάνει τη διαφορά

Στοιβάζεις τα pancakes σε πιάτα, προσθέτεις από πάνω τις ζεστές καραμελωμένες μπανάνες, λίγη τριμμένη καρύδα αν θέλεις και τελειώνεις με μέλι ή σιρόπι σφενδάμου. Είναι από εκείνα τα πιάτα που τρώγονται αργά και χωρίς τύψεις.

Καλή απόλαυση!