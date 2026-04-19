Μια πολύ εύκολη και χορταστική ιδέα για όταν θέλεις κάτι comfort, νόστιμο και διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Εδώ η κλασική σάλτσα μπολονέζ συναντά το σκορδόψωμο και το αποτέλεσμα είναι ένα φαγητό που θυμίζει λίγο πίτα, λίγο παστίτσιο της τεμπέλας και πολύ σπιτική απόλαυση.

Υλικά

6 έτοιμες κατεψυγμένες φέτες σκορδόψωμο με τυρί

100 γρ. κατεψυγμένο ψιλοκομμένο κρεμμύδι ή 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

500 γρ. κατεψυγμένος μοσχαρίσιος κιμάς

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες 400 γρ.

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

100 ml κόκκινο κρασί ή νερό

100 ml φρεσκοβρασμένο νερό

1 κ.γ. ξερά ανάμεικτα μυρωδικά

1 φύλλο δάφνης

1 κύβος βοδινού ζωμού

250 γρ. κατεψυγμένες κομμένες φέτες κολοκυθιού ή 2 μέτρια κολοκύθια, κομμένα σε φέτες

200 γρ. κατεψυγμένα κομμένα μανιτάρια ή 200 γρ. φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξετύλιξε τις κατεψυγμένες φέτες σκορδόψωμου και χώρισέ τες. Βάλ’ τες πάνω σε μια επιφάνεια κοπής για να αρχίσουν να ξεπαγώνουν όσο ετοιμάζεις τη σάλτσα μπολονέζ.

Ζέστανε μια μεγάλη αντικολλητική κατσαρόλα με βαρύ πάτο σε μέτρια φωτιά. Ρίξε το κρεμμύδι και τον κιμά και σόταρέ τα για 6 με 8 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά ώστε να διαλυθεί ο κιμάς. Συνέχισε το μαγείρεμα μέχρι να μη φαίνεται πια ροζ ο κιμάς και μετά πασπάλισε με το αλεύρι. Ανακάτεψε καλά.

Πρόσθεσε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τον πελτέ και το κρασί ή το νερό και ανακάτεψε ξανά. Ρίξε το καυτό νερό και πρόσθεσε τα μυρωδικά και τη δάφνη.

Θρυμμάτισε μέσα τον κύβο ζωμού, ανακάτεψε και αλατοπιπέρωσε. Άφησε το μείγμα να πάρει βράση και μετά χαμήλωσε τη φωτιά. Σιγόβρασε για 8 με 10 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Πρόσθεσε τα κολοκύθια και τα μανιτάρια στη σάλτσα, άφησέ τη να ξαναπάρει μια ήπια βράση και μαγείρεψε για άλλα 5 λεπτά, μέχρι να ζεσταθούν καλά όλα τα υλικά.

Στο μεταξύ, προθέρμανε το γκριλ στη μέγιστη θερμοκρασία.

Γέμισε μέχρι τη μέση ένα ρηχό πυρίμαχο σκεύος χωρητικότητας περίπου 2,5 λίτρων με ζεστό νερό και άφησέ το για 5 λεπτά ώστε να ζεσταθεί. Άδειασε προσεκτικά το νερό και βάλε μέσα το μείγμα της μπολονέζ.

Κόψε τις φέτες σκορδόψωμου οριζόντια στη μέση, ώστε από κάθε μία να προκύψουν δύο πιο λεπτές φέτες. Τοποθέτησέ τες πάνω από τη σάλτσα, ώστε να την καλύψουν.

Βάλε το σκεύος κάτω από το γκριλ και ψήσε μέχρι το σκορδόψωμο να γίνει τραγανό και να πάρει ένα απαλό χρυσαφένιο χρώμα, περίπου 5 λεπτά.

Σέρβιρε αμέσως με φασολάκια ή με μια ανάμεικτη πράσινη σαλάτα.

Καλή απόλαυση!