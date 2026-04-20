Αν θέλεις ένα χορταστικό, λαχταριστό και πολύ εύκολο πιάτο, αυτά τα molletes είναι ό,τι πρέπει. Η βάση είναι τραγανό ψωμάκι, από πάνω μπαίνει μια πλούσια στρώση από κρεμώδη φασόλια, λιώνει το τυρί και στο τέλος έρχεται η δροσερή σάλτσα να δώσει όλη τη φρεσκάδα. Είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν έχουν τίποτα περίπλοκο, αλλά βγαίνουν απίστευτα νόστιμες.

Υλικά

Για τα refried beans

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

4 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κ.γ. κύμινο τριμμένο

2 κονσέρβες μαύρα φασόλια των 400 γρ., στραγγισμένα, με το υγρό τους κρατημένο στην άκρη

½ κύβος ζωμού λαχανικών

Για τη σάλτσα

150 γρ. ντοματίνια, ψιλοκομμένα

1 πιπεριά jalapeño, ψιλοκομμένη

χυμός από ½ lime

½ μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

20 γρ. φρέσκος κόλιανδρος, χοντροκομμένος

1 πρέζα αλάτι

Για τα molletes

2 τραγανά ψωμάκια, όπως mini baguettes ή ciabatta rolls, κομμένα στη μέση

1 κ.σ. αλατισμένο βούτυρο, μαλακωμένο

4 γεμάτες κ.σ. refried beans

125 γρ. μοτσαρέλα, στραγγισμένη και κομμένη σε κομμάτια ή 125 γρ. τυρί Chihuahua, τριμμένο

Εκτέλεση

Ξεκινάς με τα φασόλια

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Ρίχνεις το κρεμμύδι και το μαγειρεύεις για 7 με 10 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσει και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Στη συνέχεια προσθέτεις το σκόρδο και το κύμινο και τα αφήνεις για 1 λεπτό, ίσα να βγάλουν τα αρώματά τους.

Ρίχνεις τα στραγγισμένα φασόλια μαζί με 125 ml από το υγρό που κράτησες. Θρυμματίζεις μέσα και τον μισό κύβο λαχανικών και ανακατεύεις μέχρι να διαλυθεί.

Αφήνεις το μείγμα να μαγειρευτεί σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή ενός εργαλείου που λιώνει πατάτες πιέζεις τα φασόλια, μέχρι να γίνουν μια χοντροαλεσμένη πάστα. Αν δεις ότι σφίγγει πολύ, προσθέτεις λίγο ακόμη από το υγρό τους.

Ετοιμάζεις τη φρέσκια σάλτσα

Σε ένα μπολ ανακατεύεις τα ντοματίνια, την jalapeño, τον χυμό lime, το κρεμμύδι, τον κόλιανδρο και το αλάτι. Η σάλτσα αυτή δίνει όλη τη φρεσκάδα στο πιάτο, οπότε μην την παραλείψεις.

Στήνεις τα molletes

Προθερμαίνεις το γκριλ στην πιο υψηλή θερμοκρασία.

Αλείφεις τα ψωμάκια με το βούτυρο και τα τοποθετείς σε ταψί με τη βουτυρωμένη πλευρά προς τα πάνω. Τα ψήνεις στο γκριλ μέχρι να πάρουν χρώμα και να γίνουν χρυσαφένια. Θέλουν προσοχή γιατί αρπάζουν γρήγορα.

Βάζεις πάνω σε κάθε μισό ψωμάκι από μία γεμάτη κουταλιά refried beans και σκορπίζεις από πάνω το τυρί. Ξαναβάζεις στο γκριλ μέχρι να λιώσει το τυρί, να κάνει φουσκάλες και να ροδίσει ελαφρώς.

Σερβίρεις αμέσως, με τη φρέσκια σάλτσα από πάνω ή στο πλάι.

Μικρό tip

Αν σου αρέσουν οι πιο έντονες γεύσεις, μπορείς να βάλεις λίγη παραπάνω jalapeño ή λίγο έξτρα lime στη σάλτσα. Αν πάλι τα θέλεις πιο ήπια, απλώς κράτα την πιπεριά σε πιο διακριτικό ρόλο.

Καλή απόλαυση!