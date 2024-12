Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της μαγείας, των λαμπερών στολισμών και, φυσικά, των δώρων που γεμίζουν χαρά και μοναδικότητα τους αγαπημένους μας. Είναι η στιγμή που ψάχνουμε για κάτι ξεχωριστό, κάτι που θα αγγίξει την καρδιά όσων αγαπάμε και θα κάνει τις γιορτές τους πραγματικά αξέχαστες. Από πολυτελή αντικείμενα που εντυπωσιάζουν μέχρι μικρές, τρυφερές εκπλήξεις γεμάτες φινέτσα, τα σωστά δώρα έχουν τη δύναμη να δημιουργούν αναμνήσεις που διαρκούν για πάντα.

Και αν αναζητάτε την απόλυτη πολυτέλεια και τη διαχρονική κομψότητα, η Hästens είναι εδώ για να σας εμπνεύσει με τα πιο εκλεπτυσμένα γιορτινά δώρα! It’s blue, it’s white, it’s checked, it’s crafted with care, wrapped with love, and made just for you. It’s Hästens!

Hästens Blue-Check Pajamas

To απόλυτο Christmas look! Οι εμβληματικές Blue-check πιζάμες της Hästens είναι κατασκευασμένες από 100% σατέν βαμβάκι υψηλής ποιότητας και αγκαλιάζουν το σώμα σας με απόλυτη φροντίδα. Το διαχρονικό Blue-Check μοτίβο της Hästens δεν είναι απλώς η κατοχυρωμένη υπογραφή του brand – είναι ένα σύμβολο εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και διαχρονικής κομψότητας.

Hästens Down Boots

Ο καλύτερος σύμμαχος για τα nights-in των εορτών ! Από 100% βαμβάκι, περιέχουν 20% φτερά και 80% πούπουλα χήνας και διατίθενται σε classy navy ή λευκό χρώμα με Blue-check επένδυση. Ένας εξαιρετικός συνδυασμός ζεστασιάς και πολυτέλειας με cotton piping και κομψό τελείωμα.

Hästens Night Cap

Ho ho Ho! Blue-Check Άη Βασίλης! Το Hästens Night Cap με το εμβληματικό μοτίβο Blue-check είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι και είναι ίσως το καταλληλότερο δώρο για την Πρωτοχρονιά.

Hästens Well-being gift set

Υγεία, ευεξία και χαλάρωση! Το Hästens Wheat Pillow, το Eye Pillow και το Lavender Bag είναι ο απόλυτος συνδυασμός αυτοφροντίδας! Το Wheat Pillow είναι ένα μοναδικό μαξιλάρι για το κεφάλι που ανακουφίζει από τους πόνους και βοηθά στην καταπολέμηση των μυϊκών σπασμών. Το Eye pillow καταπραΰνει τα κουρασμένα μάτια, χαλαρώνει τον νου και καταπολεμά το άγχος, ενώ το lavender bag βοηθά σ’ έναν βαθύ και ποιοτικό ύπνο.

Hästens Eye Mask

Το μυστικό των jet-setters! Η μάσκα ματιών της Hästens Monogram Blindfold by Ferris Rafauli από 100% μετάξι είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει έναν ξεκούραστο και βαθιά αναζωογονητικό ύπνο σε πολύωρες πτήσεις ή ταξίδια με το πλοίο, «μπλοκάρει» το φως και δημιουργεί ένα γαλήνιο περιβάλλον.

Hästens Travel Pillow

Το ιδανικό Χριστουγεννιάτικο δώρο για τους αγαπημένους σας travel-addicts. To Hästens Travel Pillow από 70% φτερά χήνας και 30% πούπουλα, αποτρέπει τον πόνο στον αυχένα και υποστηρίζει τη σωστή στάση του σώματος, ώστε να φτάσετε πλήρως αναζωογονημένοι στον προορισμό σας. Με πρακτικές λαβές, με φερμουάρ μέσα και έξω, μπορείτε να αποθηκεύετε στο εσωτερικό του τα απαραίτητα για το ταξίδι σας, όπως το boarding pass ή το διαβατήριό σας!

Hästens For Κids

Μία unique επιλογή για τους μικρούς μας φίλους! Το Hästens Little Toto είναι ένα πολυτελές δώρο αγκαλιάς – ένα μαλακό, χαδιάρικο μικρό αλογάκι με το Blue-check nightcap. Hästens στα Σουηδικά σημαίνει «άλογο», ένας φόρος τιμής στα πρώτα βήματα του brand που ξεκίνησε με την παραγωγή σελών για άλογα.

Θα τα βρείτε στο flagship store της Hästens στον Άλιμο, Λεωφ. Ποσειδώνος 46.