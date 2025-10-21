Υπάρχει κάτι συναρπαστικό στις πρώτες μέρες του φθινοπώρου, που ο αέρας γίνεται πιο δροσερός και η διάθεση θέλει κάτι πιο cozy και στις μυρωδιές και –φυσικά– στο στυλ. Είναι η εποχή που ψάχνεις αυτό το κάτι παραπάνω, τη λάμψη που θα σε κάνει να ανυπομονείς για τις εξόδους σου ακόμη και στις πιο κρύες μέρες. Για αυτό όμως υπάρχει η Kurt Geiger που έρχεται να ξαναγράψει το κεφάλαιο “winter glam”.

Από τις Άλπεις… στο Golden Hall

Πρώτα από όλα, η νέα συλλογή Kurt Geiger Fall Winter 2025 με τίτλο «Cold Season, Hot Style» είναι ένας ύμνος στο πολυτελές αλλά fun στυλ. Με τη Laura Coulson πίσω από τον φακό και τη λαμπερή Emily Ratajkowski ως πρόσωπο της καμπάνιας, το σκηνικό ταξιδεύει στις Άλπεις – εκεί όπου το après-ski συναντά την urban αισθητική του Λονδίνου. Επίσης, οι τσάντες, τα παπούτσια και τα αξεσουάρ αποτυπώνουν την τολμηρή και παιχνιδιάρικη προσωπικότητα του brand: κρύσταλλα, faux fur και έντονες λεπτομέρειες που κάνουν κάθε outfit να δείχνει couture χωρίς προσπάθεια.

Η δύναμη της λεπτομέρειας

Ταυτόχρονα, αν λατρεύεις τα fashion pieces που τραβούν τα βλέμματα, αυτή η συλλογή είναι για σένα. Τα Kensington bags, κλασικά ή με rainbow pattern, γίνονται το απόλυτο must-have, ενώ οι μπότες με λάμψη, τα loafers με studs και οι μπαλαρίνες με fringe αποδεικνύουν πως η άνεση και το glam μπορούν να συνυπάρχουν. Είτε σε après-ski look είτε στο γραφείο, η Kurt Geiger δίνει τη δική της ερμηνεία στο urban chic.

Λονδρέζικο στυλ με ελληνική υπογραφή

Και το καλύτερο; Το πρώτο flagship store Kurt Geiger στην Ελλάδα μόλις άνοιξε στο Golden Hall. Ένας χώρος που συνδυάζει την πολυτέλεια του Λονδίνου με την ενέργεια της Αθήνας, φτιαγμένος για να φιλοξενήσει τις πιο iconic δημιουργίες της σεζόν.

Εν ολίγοις, αυτόν τον χειμώνα, μην αρκεστείς στο απλό. Δώσε χώρο στη λάμψη, στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και στο bold spirit της Kurt Geiger, γιατί –όπως και να το κάνουμε– το Cold Season, Hot Style δεν είναι απλώς σύνθημα, είναι στάση ζωής.