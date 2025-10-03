Κάθε εποχή έχει τις δικές της μικρές επαναστάσεις στη γκαρνταρόμπα σου. Μπορεί να είναι ένα παλτό που σε κάνει να νιώθεις ακαταμάχητη, μια τσάντα που κουβαλάει όλο σου το πρόγραμμα ή – πιο συχνά – ένα ζευγάρι παπούτσια που αλλάζει όλη την ενέργεια του look σου. Γιατί τελικά, το στυλ δεν είναι μόνο το τι φοράς, αλλά το πώς το περπατάς. Και αυτή τη σεζόν, αυτό το vibe αποτυπώνεται τέλεια στη νέα καμπάνια της Exé.

Δυναμική θηλυκότητα

Πρώτα από όλα, η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26 της Exé έρχεται με μια υπόσχεση: να συνδυάσει κομψότητα με attitude. Δεν μιλάμε για απλά παπούτσια, αλλά για κομμάτια που μοιάζουν βγαλμένα από σελίδες περιοδικού μόδας, χωρίς να χάνουν την άνεση και τη χρηστικότητά τους. Τα ψηλά boots χαρίζουν αυτοπεποίθηση, ενώ τα ankle boots μετατρέπονται σε statement items που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Υφές που κάνουν παιχνίδι

Αν αγαπάς το mix & match, τότε θα βρεις τον παράδεισό σου σε αυτά τα παπούτια. Γυαλιστερά δέρματα, croco εφέ, animal prints και λαμπερές λεπτομέρειες σε καλούν να δημιουργήσεις συνδυασμούς που εκφράζουν την πιο αυθεντική πλευρά σου. Είναι η στιγμή να πειραματιστείς και να απολαύσεις το styling σαν παιχνίδι, χωρίς κανόνες.

Ένα fashion ταξίδι για όλες

Φυσικά, η καμπάνια της Exé για τη σεζόν FW25-26 είναι γεμάτη ένταση και κίνηση. Φως που αναδεικνύει τις γραμμές, παπούτσια που τραβούν το βλέμμα και μια ατμόσφαιρα editorial που παραμένει προσγειωμένη. Το μήνυμα; Ότι το στυλ είναι για όλες – δεν χρειάζεται να είσαι μοντέλο για να περπατάς με δυναμισμό και προσωπικότητα.

Εξάλλου η μόδα δεν είναι μόνο εικόνα αλλά κυρίω είναι συναίσθημα. Ειδικά με την Exé, κάθε σου βήμα είναι ένα μικρό fashion statement που δεν περνά ποτέ απαρατήρητο, και ακόμα περισσότερο αυτο το χειμώνα!