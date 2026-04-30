Η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες βουτιές έχει ήδη ξεκινήσει και η αλήθεια είναι πως το μυαλό μας ταξιδεύει ήδη σε καταγάλανα νερά και ηλιόλουστες αμμουδιές. Η Tezenis φρόντισε να μας βάλει για τα καλά σε αυτό το κλίμα με ένα φαντασμαγορικό fashion show που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου. Με το σύνθημα Endless Summer η νέα swimwear συλλογή για το 2026 έκανε την εμφάνισή της και μας υπόσχεται ένα καλοκαίρι που δεν θα θέλουμε να τελειώσει ποτέ.

Μια βιωματική εμπειρία στη Βερόνα

Τα κεντρικά γραφεία της Oniverse στη Βερόνα μεταμορφώθηκαν σε έναν χώρο που έσφυζε από ζωντάνια και ενέργεια. Οι καλεσμένοι που έφτασαν από κάθε γωνιά του πλανήτη είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα εκλεπτυσμένο fashion gallery πριν ξεκινήσει το κύριο runway. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από το άρωμα της θάλασσας ενώ οι live performances και το αποκλειστικό after party έδωσαν τον απαραίτητο ρυθμό σε μια βραδιά που έμοιαζε με γιορτή.

Υφές και χρώματα που μαγνητίζουν

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν φυσικά τα μαγιό που θα βλέπουμε παντού στις παραλίες. Η συλλογή Tezenis για το 2026 ποντάρει σε μια ζεστή χρωματική παλέτα και σε εντυπωσιακές 3D υφές όπως το piqué και το ριμπ. Οι γυαλιστερές λεπτομέρειες και τα lurex υφάσματα πρόσθεσαν μια δόση πολυτέλειας αφού αντανακλούσαν το φως με κάθε κίνηση των μοντέλων. Από την πασαρέλα δεν έλειψαν και τα κλασικά prints όπως το animalier που φέτος παρουσιάστηκαν με μια πιο σύγχρονη και κομψή ματιά.

Μόδα για όλη την οικογένεια

Τέλος, το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της συλλογής είναι ότι δεν ξεχνά κανέναν. Η Tezenis δημιούργησε matching styles για γυναίκες, άνδρες αλλά και παιδιά, επιτρέποντας σε όλη την οικογένεια να μοιραστεί το ίδιο στυλ στις διακοπές. Το look ολοκληρώνεται με υπέροχα αξεσουάρ όπως sarongs και μπαντάνες που δίνουν αυτό το effortless chic αποτέλεσμα που όλες αναζητάμε. Με αυτόν τον τρόπο το brand μας θυμίζει πως το καλοκαίρι είναι πάνω από όλα ένα συναίσθημα που μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας.