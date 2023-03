Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης με την καλύτερη διάθεση για να νιώσουμε την φύση. Η φύση ξυπνάει και μας καλεί να την γευτούμε με κάθε ευκαιρία. Μπορούμε κι εμείς να ενσωματωθούμε στην φύση και να ανθίσουμε όπως τα λουλούδια σε μια τέλεια αρμονία με τα χρώματα και τα αρώματά τους. Απλά και μόνο με λίγες μικρές πινελιές που θα μας κάνουν ένα με την άνοιξη!

Η δύναμη των λουλουδιών βρίσκεται στα φωτεινά χρώματα. Η ίδια δύναμη βρίσκεται και στη νέα trend edition της essence bloomin‘ bright που φέρνει μια ποικιλία από πολύχρωμα λιβάδια λουλουδιών και φωτεινές, ανοιξιάτικες αποχρώσεις στα νεσεσέρ όλων των φαν της ομορφιάς! Ζωντανά, neon χρώματα και φυσικές, ιριδίζουσες nude αποχρώσεις είναι το απόλυτο must της εποχής, δίνοντας σε κάθε look ακριβώς τη σωστή πινελιά χρώματος. Η trend edition προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο φινίρισμα: η παλέτα σκιών και eyeliner δημιουργεί μοναδικά στιλ μακιγιάζ στα μάτια σε έντονους ροζ και πορτοκαλί τόνους, όπως και σε απαλές nude αποχρώσεις. Το highlight της σειράς: δύο υφές eyeliner που μεταμορφώνονται σε κρεμώδες eyeliner μόλις συνδυαστούν με το νερό. Λαμπερά στικ για τα χείλη σε ροζ και πορτοκαλί και ένα blushlighter ολοκληρώνουν άψογα το ανοιξιάτικο look σας. Το mattifying stone roller είναι το must εργαλείο γι’ αυτή την περίοδο του χρόνου καταπολεμώντας τις λιπαρές περιοχές του δέρματος – ενώ παράλληλα κάνει κι ένα καταπραϋντικό μασάζ στο πρόσωπο. Απολύτως απαραίτητα: ένα σφουγγαράκι μακιγιάζ σε ένα πολύχρωμο σχέδιο και ένα ειδικά σχεδιασμένο πινέλο eyeliner ολοκληρώνουν τη συλλογή και εξασφαλίζουν μια πραγματική αίσθηση ανοιξιάτικου πυρετού.

Μπορείς να χαθείς ανάμεσα στα λουλούδια αλλά και να ξεχωρίσεις σε μια βόλτα όπως το ανθισμένο μπουμπούκι με τα παρακάτω απλά βήματα:

bloomin’ bright eyeshadow & eyeliner palette

Για λουλουδένια καλοκαιρινά looks! Η bloomin’ bright eyeshadow & eyeliner palette μετατρέπει κάθε μακιγιάζ ματιών σε έναν μαγνήτη που τραβάει τα βλέμματα. Από πολύχρωμες, ζωηρές neon αποχρώσεις μέχρι φυσικά φινιρίσματα σε ματ και μεταλλικούς nude τόνους. Το απόλυτο highlight: δύο υφές που ενεργοποιούνται με το νερό σε πορτοκαλί και ροζ για μοναδικά στιλ eyeliner. Απλώς ενυδατώστε ελαφρώς το πινέλο eyeliner για να μετατρέψετε τις αποχρώσεις σε ένα κρεμώδες, neon eyeliner υψηλής χρωματικής απόδοσης. Εάν χρησιμοποιηθούν στεγνές, οι δύο πολυχρηστικές αποχρώσεις λειτουργούν σαν σκιές ματιών με υψηλή κάλυψη και δημιουργούν μοναδικά «ανθισμένα» στιλ. Η συσκευασία απεικονίζει κομψές, αφηρημένες, λουλουδένιες εφαρμογές.

bloomin’ bright blushlighter

Η δύναμη των λουλουδιών στο δέρμα μας: το bloomin’ bright blushlighter είναι ρουζ και highlighter σε ένα και αποτελεί το απόλυτο must προϊόν για την περίοδο άνοιξη/καλοκαίρι του 2023. Φωτεινοί ροζ και πορτοκαλί τόνοι, με μια χρυσή πινελιά, κάνουν τα μάγουλά σας να λάμπουν στο λεπτό. Η απαλή, πουδρένια υφή υψηλής χρωματικής απόδοσης, μπορεί να εφαρμοστεί με ακρίβεια και να αναμειχθεί εύκολα – για λαμπερή, ηλιοκαμένη επιδερμίδα.

bloomin’ bright fine eyeliner brush

To must για όλα τα παιδιά των λουλουδιών: το the bloomin’ bright eyeliner brush εξασφαλίζει τέλειες γραμμές στα βλέφαρα, χάρη στο πολύ λεπτό άκρο του πινέλου και την ειδικά σχεδιασμένη, υπό γωνία, μεταλλική άκρη. Χάρη στο σχήμα του, το πινέλο εφαρμόζει σταθερά στο χέρι – για επαγγελματικά look eyeliner στη στιγμή. Κι αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις αποχρώσεις eyeliner της bloomin’ bright eyeshadow & eyeliner palette, το νέο πινέλο είναι πραγματικά ανίκητο!

bloomin’ bright mattifying stone roller

Λάμψτε δυνατά – αλλά μόνο στα σωστά σημεία. Το bloomin’ bright mattifying stone roller κάνει ματ την επιδερμίδα για όψη χωρίς λιπαρότητα! Γλιστράει απαλά και ήρεμα στο πρόσωπο αφήνοντας πίσω του μια ματ εμφάνιση. Ειδικά τις μέρες με πολύ ήλιο, η ζώνη Τ τείνει να γίνεται πιο λιπαρή: το face roller κάνει ματ αυτές τις περιοχές του δέρματος εύκολα και γρήγορα. Είτε με είτε χωρίς μακιγιάζ, το stone roller εξασφαλίζει το ότι θα λάμπετε μόνο στα σωστά σημεία!

bloomin’ bright lip glow stick

Ανθίστε και χαρίστε το πιο φωτεινό σας χαμόγελο – αυτό είναι το μότο των δύο νέων bloomin’ bright lip glow sticks. Ένα λαμπερό gloss και ένα στιλ περιποίησης σε ένα μόνο προϊόν – ο απόλυτος συνδυασμός για απαλά χείλη με ένα εφέ λάμψης. Η κομψή απόχρωσή του σε πορτοκαλί και ροζ τονίζει το φυσικό χρώμα των χειλιών – τέλειο για το καθημερινό σας μακιγιάζ. Η σύνθεσή του με ελαιόλαδο αφήνει τα χείλη απαλά και ευλύγιστα και χαρίζει εντατική προστασία.

bloomin’ bright make-up sponge

Η σωστή δόση κάνει πραγματικά την διαφορά: το δέρμα πρέπει να αναπνέει, ειδικά την άνοιξη. Λεπτές στρώσεις από foundation δεν αποτελούν τη σωστή πρακτική. Χάρη στο bloomin’ bright make-up sponge, τα υγρά, τα κρεμώδη και τα πουδρένια foundation ή concealer μπορούν να εφαρμοστούν και να αναμειχθούν ομοιόμορφα στη σωστή αναλογία. Το απαλό υλικό του και το ειδικό σχήμα του σε μορφή σταγόνας, σας επιτρέπουν να τονίσετε συγκεκριμένα σημεία ή να εφαρμόσετε προϊόντα σε όλο το πρόσωπο – για μια λεία όψη!

Όλα τα προϊόντα έρχονται σε μια κομψή συσκευασία: λουλουδένιες, παιχνιδιάρικες εφαρμογές και φωτεινά neon και nude χρώματα σάς βάζουν στο mood για το καλοκαίρι που πλησιάζει και είναι πιστοί σύντροφοί σας για κάθε ανοιξιάτικο στιλ.