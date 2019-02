Για τη Nike, αν έχεις σώμα, είσαι αθλητής. Γι’ αυτό και φέτος μας προσκαλεί να θέσουμε νέους στόχους και να εντάξουμε τον αθλητισμό και το τρέξιμο στην καθημερινότητά μας, ως ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, με τη νέα γυναικεία συλλογή Nike Distort και το Nike Epic React Flyknit 2. Η Nike μας προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για να ανακαλύψουμε τον πιο ευχάριστο τρόπο για να βάλουμε το τρέξιμο στο καθημερινό μας πρόγραμμα:

1o Βήμα: Διάλεξε το σωστό παπούτσι

Το Nike Epic React Flyknit επιστρέφει πιο μαλακό, πιο ελαφρύ και πιο σταθερό. Βασισμένο στα κύρια χαρακτηριστικά του Nike React, τα οποία το καθιέρωσαν ως την τέλεια επιλογή για ένα άνετο και ξεκούραστο τρέξιμο, το Nike Epic React Flyknit 2 εξελίσσει την τεχνολογία αφρού στη σόλα του παπουτσιού. Σήμερα, το Nike Epic React Flyknit 2 οδηγεί την ομαλή και ελαφριά απόδοση του παπουτσιού στο επόμενο επίπεδο.

Παρέχει ακόμα μεγαλύτερη απόσβεση των κραδασμών σε κάθε βήμα, προσφέρει την επαναφορά ενέργειας που χρειάζεσαι για να παραμένεις ξεκούραστος μέχρι το τέλος της διαδρομής, δημιουργεί αίσθηση ελαφρότητας κάτω από το πέλμα και αντέχει στη φθορά της επαφής με το έδαφος σε κάθε διαδρομή. Τα 2 νέα χρώματα του Nike Epic React Flyknit 2 ακολουθούν 90’s tech επιρροές: Μια ματιά στην πίσω σόλα του παπουτσιού αποκαλύπτει τρεις λαμπερούς τόνους σε έντονο πράσινο, εκρηκτικό ροζ και μπλε, καθιερώνοντάς το έτσι, ως το παπούτσι της σεζόν για τέλειες athleisure εμφανίσεις και υψηλές αποδόσεις προπόνησης.

2ο Βήμα: Δημιούργησε το αθλητικό σου outfit

Η συλλογή Nike Distort φέρνει στην προπόνηση την πιο fun παλέτα σε επιλογές χρωμάτων με fluo tech επιρροές από τη δημοφιλή δεκαετία των ‘90s, με κομμάτια που μπορούν να φορεθούν όλη την ημέρα. Η καινοτομία της Nike στα αθλητικά ρούχα συνδυάζεται με απαράμιλλο στυλ και design υψηλής αισθητικής.

3ο Βήμα: Διάλεξε την καλύτερη παρέα για προπόνηση

Βάλε πρόγραμμα και στόχο στις προπονήσεις σου παρέα με τα React Challenges που τρέχουν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο στην εφαρμογή Nike Run Club με σύνθημα GO MORE, GET MORE. Κάθε μήνα, τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν: ολοκληρώνοντας τα χιλιόμετρα – στόχο του μήνα, ξεκλειδώνεις το ειδικό badge και μπαίνεις στην κλήρωση για να είσαι ο ένας από τους 100 τυχερούς παγκοσμίως που θα κερδίσει ένα ζευγάρι Nike Epic React 2. Όλοι όσοι συμμετέχουν στα React Challenges διεκδικούν εισιτήριο για το 2019 Women’s World Cup στη Γαλλία.

4 μοντέρνα κορίτσια της πόλης βάζουν το τρέξιμο στο καθημερινό τους πρόγραμμα και ανακαλύπτουν την κορυφαία τεχνολογία αφρού Nike React. Η γεμάτη ενέργεια πρωταθλήτρια στίβου Αναστασία Καρακατσάνη αναφέρει σχετικά: «Αυτό που με κέρδισε στον αθλητισμό είναι η μαγεία του να τα δίνεις όλα και, αντί να νιώθεις εξαντλημένος, να είσαι χαρούμενος για αυτό. Δε θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το τρέξιμο!». Η δραστήρια αθλητικογράφος Αριάνα Παπαγιάννη βλέπει τον αθλητισμό ως νοοτροπία και τρόπο ζωής, ενώ πάντα επιλέγει να αθλείται σε ευχάριστο περιβάλλον με τον κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό για να πετυχαίνει το maximum των στόχων της. Αυτό που ωθεί την Μαριλού Πρεπάκη, urban style icon, να μη σταματάει ποτέ την προπόνηση της, είναι τα θετικά αποτελέσματα που βλέπει στο σώμα της. Μάλιστα, για εκείνη, «δεν υπάρχει τίποτα πιο ευχάριστο από το να αθλείται κανείς σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει urban αισθητική και πράσινο». Η επαγγελματίας χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ελευθερία Στάμου μεγάλωσε με τον αθλητισμό και τον έχει κάνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής της. «Κάθε μέρα που ξεκινάει είναι μια νέα προσωπική πρόκληση και ένας καινούργιος στόχος που θέλω να κατακτήσω», δηλώνει.

Το Nike Epic React Flyknit 2 θα είναι διαθέσιμο στο official website της Nike και σε επιλεγμένα καταστήματα.