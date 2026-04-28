Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Ελπίδας Μαζαράκη έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Την ανακοίνωση έκανε ο ηθοποιός και βουλευτής Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας με συγκινητικά λόγια τη συνάδελφό του.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12 μ.μ. στο νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα της πουν το τελευταίο «αντίο».

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε:

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδερφό της ότι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας, ηθοποιός, η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από τη ζωή. Από το 1972 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές, εκπομπές με πολύ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας. Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντού. Πριν έναν μήνα με φώναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφάδα και μας δώρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της. Σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας Ελπίδα. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12 μ.μ. από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας».

Η Ελπίδα Μαζαράκη υπήρξε μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, με συμμετοχές σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.