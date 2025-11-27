Ο Νοέμβρης έχει αρχίσει ήδη να μοιάζει με Δεκέμβρη! Κάπου ανάμεσα στα πρώτα στολισμένα μπαλκόνια, στις αγορές για τα χριστουγεννιάτικες secret Santa της δουλειάς και στην αιώνια συνειδητοποίηση ότι “φέτος θα οργανωθώ”, νιώθεις την αλλαγή στον αέρα. Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους η ανάγκη να ντυθείς λίγο πιο λαμπερά, πιο στυλάτα και στο στυλ σου, αλλά στην πιο γιορτινή εκδοχή σου. Και κάπως έτσι, στο τέλος αυτής της πρώτης γλυκιάς αναμονής, έρχεται η M&S να σου δείξει τι σημαίνει πραγματικά Festive Style 2025.

Festive Style 2025: Η λάμψη όπως τη θες

Το ωραίο με το Festive Style 2025 είναι ότι δεν σε βάζει σε καλούπια. Αντίθετα, σε ενθαρρύνει να παίξεις με υφές, διαφάνειες και μικρές δόσεις λάμψης που δεν κουράζουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Sheer Mix Lace Midi Dress, αυτό το φόρεμα που παίρνει το κλασικό LBD και το μεταμορφώνει σε κάτι σύγχρονο, αέρινο και απόλυτα βραδινό. Αν χρειαστεί, ρίξε μια ματιά και στις πιο glam επιλογές όπως τα Lurex Mini Dresses, που κάνουν το φως να δουλεύει υπέρ σου χωρίς να φωνάζουν υπερβολή.

Mini στιγμές… μεγάλου στυλ

Αν σου αρέσει να παίζεις με statement κομμάτια, θα ενθουσιαστείς με τη μαύρη embellished φούστα με κρυστάλλους. Ένα τόσο μικρό ρούχο, κι όμως με τόσο μεγάλη παρουσία. Συνδύασέ το με ένα απλό top, ή με κάτι πιο τολμηρό, αν έχεις διάθεση για μια extra γιορτινή σπίθα. Παράλληλα, η μπλούζα οργάντζα είναι εκείνο το κομμάτι που μπαίνει εύκολα σε κάθε βραδινή έξοδο, γιατί καταφέρνει να είναι chic χωρίς καμία προσπάθεια.

Το Festive Style 2025 για μικρούς & μεγάλους

Η συλλογή δεν περιορίζεται μόνο σε adult glam. Για τα μικρά σου αστέρια υπάρχει η πιο χαριτωμένη τούλινη φούστα, ενώ για τις καθημερινές cozy εμφανίσεις, το χακί overshirt από την ανδρική συλλογή είναι το αγαπημένο “βάζω πάνω από όλα” κομμάτι. Μια έξυπνη, στιλάτη λύση για layering, ιδανική για τις μέρες που τρέχεις από δουλειά σε βόλτα.

Το Festive Style 2025 στην πιο ολοκληρωμένη του μορφή

Τέλος, η M&S έχει δημιουργήσει μια capsule συλλογή που αγγίζει κάθε γιορτινή σου ανάγκη, από glam party outfits μέχρι casual αλλά κομψές μέρες γεμάτες τρέξιμο. Κι όλα αυτά με ποιότητα που εμπιστεύεσαι και ένα ύφος που παραμένει διαχρονικό, όσο τα φώτα γιορτών που ανάβουν σε κάθε γωνιά της πόλης. Κάπως έτσι το Festive Style 2025 γίνεται όχι απλώς μια τάση, αλλά ο δικός σου τρόπος να ζήσεις τη σεζόν με λάμψη, άνεση και προσωπικότητα.