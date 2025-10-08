Φέτος το φθινόπωρο, ξεχνάς ό,τι ήξερες για το «σωστό» ντύσιμο. Οι στιβαρές γραμμές και τα αυστηρά looks δίνουν τη θέση τους σε μια πιο χαλαρή, φυσική αισθητική που φωνάζει cool χωρίς προσπάθεια. Έτσι έρχεται στη ζωή σου η Levi’s®, αλλάζοντας για ακόμη μια φορά το παιχνίδι με τη συλλογή It’s Baggy Season. Μια σειρά που σε καλεί να αγκαλιάσεις την άνεση, χωρίς όμως να χάσεις ίχνος κομψότητας.

Baggy για σένα – το φθινοπωρινό effortless look

Αρχικά, αν λατρεύεις τις αντιθέσεις, τότε το Super Baggy Barrel είναι το νέο σου αγαπημένο παντελόνι. Συνδύασέ το με το Tailored Bustier για ένα statement αποτέλεσμα ή με το Tara Wooly Cardigan για cozy μέρες που θέλουν παραπάνω στιλ. Και αν θες να κρατήσεις ένα πιο polished vibe για το γραφείο, το Stella Relaxed Blazer κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Επίσης, το Baggy Dad Barrel παραμένει το απόλυτο staple για τις μέρες που θέλεις άνεση, χωρίς να κάνεις εκπτώσεις στη φινέτσα.

Extra tip: Μην ξεχάσεις να ολοκληρώσεις το look σου με τη Glam Stud Belt και την Presley Top Handle Bag – δύο μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Baggy για το αγόρι της ζωής σου– coolness με χαρακτήρα

Φυσικά, το 578™ Baggy είναι η βάση για κάθε συνδυασμό, από office outfits μέχρι casual city looks. Επιπλέον, το Highland Park Jacket δίνει πιο dressy χαρακτήρα, ενώ το Briggs Short Puffer σε κρατά άνετο και στιλάτο στις πιο κρύες μέρες. Για layering, το Smiley Western και το Presidio Raglan Sweater προσθέτουν εκείνη την παιχνιδιάρικη διάθεση που ανανεώνει κάθε ανδρική γκαρνταρόμπα.

Το baggy είναι στάση ζωής

Προφανώς, δεν μιλάμε απλώς για ένα φαρδύ ρούχο, γιατί το baggy είναι ολόκληρη φιλοσοφία – αυτή που σε κάνει να περπατάς πιο ανάλαφρα, να κινείσαι πιο ελεύθερα και να νιώθεις ο εαυτός σου. Έτσι, η Levi’s® το αποτυπώνει ιδανικά με τη συλλογή It’s Baggy Season, παντρεύοντας το heritage με τη σύγχρονη street αισθητική. Από τα office parties μέχρι τα Christmas dinners, αυτή η τάση είναι η πιο ευέλικτη απάντηση στο seasonal chaos.

Εν ολίγοις, κάθε εποχή φέρνει μαζί της αλλαγές, αλλά λίγες είναι τόσο απελευθερωτικές όσο το It’s Baggy Season της Levi’s®. Μια συλλογή που αποδεικνύει πως το στιλ δεν χρειάζεται κανόνες παρά μόνο attitude. Μπορείς να την ανακαλύψεις στα Levi’s® stores ή κάνε scroll στο Levi.gr και ετοιμάσου για την πιο cool, άνετη και effortless σεζόν που είχες ποτέ.