Όλα αλλάζουν, η διάθεσή σου, οι ανάγκες σου, οι τάσεις γύρω σου. Το μόνο που μένει σταθερό είναι η ανάγκη σου να εκφράζεσαι μέσα από μικρές, στιλάτες λεπτομέρειες. Και αν κάτι ξέρει να κάνει αυτό το παιχνίδι καλά, είναι τα γυαλιά ηλίου. Αυτά τα κομμάτια που δεν είναι απλώς προστασία από τον ήλιο αλλά… attitude. Ειδικά με τη νέα συλλογή γυαλιών Levi’s® για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 κάνεις level up στο look σου!

Γυαλιά California dreamin’ στα μάτια σου

Η Levi’s®, γνωστή για την ανεπιτήδευτη cool αισθητική της, μεταφέρει αυτήν ακριβώς την αύρα σε μια συλλογή γυαλιών που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από roadtrip στην Καλιφόρνια. Με αποχρώσεις εμπνευσμένες από τα denim κομμάτια της σεζόν, ζεστούς φακούς και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, η συλλογή αυτή δεν είναι απλά στιλάτη, είναι και συνειδητοποιημένη.

Seasonal vibes με eco καρδιά

Αν λατρεύεις το mix του minimal με το fashion-forward, τότε θα κολλήσεις με τη Seasonal Collection. Unisex και γυναικεία γυαλιά σε σύγχρονα σχήματα (hello hexagonal!) από πολυαμίδιο βιολογικής βάσης και μεταλλικά οράσεως από 70% ανακυκλωμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Το χαρακτηριστικό Levi’s® Red Tab λογότυπο στους βραχίονες δίνει την τελική πινελιά, ενώ οι αποχρώσεις (γαλακτερό ροζ με πράσινο φακό; Yes please!) κάνουν κάθε εμφάνιση λίγο πιο ιδιαίτερη.

Timeless γυαλιά με twist

Η Timeless Collection είναι ακριβώς όπως την ακούς: κομψή, άνετη, για κάθε μέρα, αλλά καθόλου βαρετή. Από Renewed Acetate με οικολογικό DNA, αυτά τα γυαλιά θυμίζουν κλασικά Levi’s® jeans – με μεταλλικές λεπτομέρειες που αναγνωρίζεις με την πρώτη ματιά και εκείνο το Batwing logo που κάνει statement χωρίς να φωνάζει.

Urban sporty look που δεν κρύβεται με τα γυαλιά σου

Αν είσαι από τις τύπισσες που λατρεύουν athleisure σε όλες του τις μορφές, η σειρά Sporty Leisure Collection είναι για σένα. Bio-based υλικά, φρέσκα χρώματα και λογότυπα σε rubber υφή, όλα δεμένα με καθρεπτέ ή πολωτικούς φακούς για απόλυτη όραση και στυλ on the go. Το μοντέλο LV 5079/S με ματ μαύρο και κόκκινους φακούς είναι ήδη στη wishlist μας.

Ένα νέο βλέμμα στον καθρέφτη

Τέλος, αυτό που αγαπάς στα γυαλιά Levi’s® SS25 είναι ότι σε αφήνουν να είσαι ο εαυτός σου – και μάλιστα ο πιο στιλάτος εαυτός σου. Ανακυκλωμένα υλικά, καινοτόμα design, λειτουργικότητα και στιλ που ξεχωρίζει χωρίς να προσπαθεί. Είτε πας για ένα καφέ στην πόλη είτε για long weekend σε νησί, θα βρεις το ζευγάρι που θα σε συνοδεύει πιστά. Φυσικά, μην ξεχνάς, το καλύτερο accessorizing ξεκινά από το βλέμμα σου.

