Κάθε καλοκαίρι είναι μια ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, και παραδοσιακά το ξεσκαρτάρισμα της ντουλάπας όπου εκεί καταλαβαίνουμε τί ακριβώς θέλουμε για να ανανεωθούμε. Αν νιώθεις κι εσύ πως η ντουλάπα σου χρειάζεται ένα reboot με statement κομμάτια που συνδυάζουν στιλ και άποψη, τότε οι παρακάτω καλοκαιρινές συλλογές 2025 είναι ό,τι πρέπει για εσένα. Από retro trainers μέχρι boho πλατφόρμες και western vibes, φέτος δεν έχεις καμία δικαιολογία να μείνεις στα basic.

Converse: To ρετρό κάνει comeback

Αν αγαπάς το vintage look αλλά δεν μπορείς να αποχωριστείς την άνεση των sneakers, τότε τα νέα Wave, Omni και Omega Trainers της Converse είναι το απόλυτο go-to. Με αναφορές σε running παπούτσια των ‘80s, σε χρώματα όπως παστέλ λιλά και navy μπλε, αυτά τα trainers φέρνουν την αρχειοθετημένη αισθητική στο σήμερα. Συνδύασέ τα με t-shirt dress ή λινό co-ord και βγες με στιλ.

Drykorn: Genderless σιλουέτες & western διάθεση

Αν νιώθεις πως έχεις βαρεθεί τις safe επιλογές, η Drykorn SS25 συλλογή έρχεται να σε απογειώσει. Από ανδρόγυνο tailoring με lingerie πινελιές για εσένα που αγαπάς το layering, μέχρι cowboy shirts και loose τζιν με western αναφορές, εδώ η μόδα είναι προσωπική υπόθεση. Ειδικά τα μεταλλικά πλεκτά τοπ ή τα bootcut παντελόνια, δίνουν έναν αέρα από ’70s, χωρίς να δείχνουν ξεπερασμένα.

Havaianas: Boho στα κόκκινα

Όταν σκέφτεσαι καλοκαιρινές συλλογές μόδας 2025, αποκλείεται να μην σου έρχονται στο μυαλό οι πλατφόρμες της Havaianas Boho Collection. Oversized σόλες, μακραμέ λεπτομέρειες και έντονα χρώματα που παντρεύουν τον μαξιμαλισμό με τη χαλαρότητα. Αν αγαπάς το mix & match, δοκίμασε το Slim Square ή το Top High Chunk Boho και τόλμησε κάτι edgy ακόμα και με το μαγιό σου. Δες τα όλα στο havaianas.com.

Bershka x CA7RIEL & Paco Amoroso: Μόδα χωρίς κανόνες

Αυτή η capsule συλλογή της Bershka είναι σαν να μπήκε η rave των ‘90s μέσα σε μια φούστα. Σλόγκαν, VHS prints, cult γραφικά και ποπ εικόνες από το μουσικό δίδυμο της Λατινικής Αμερικής, μετατρέπουν κάθε t-shirt σε statement. Αν σου αρέσει να ξεχωρίζεις και να παίζεις με ειρωνεία, αυτή η συλλογή είναι η απόλυτη πρόσκληση για στυλ χωρίς φίλτρο. Δες περισσότερα εδώ.

Τέλος, αυτό το καλοκαίρι, δεν υπάρχουν στεγανά. Οι καλοκαιρινές συλλογές σου δίνουν την ευκαιρία να παίξεις, να πειραματιστείς και να τολμήσεις. Εσύ απλώς, έλα όπως είσαι. Όπως λέει και η DRYKORN: Don’t conform. Come as you are.