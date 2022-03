O Dwayne Johnson, πέρα από αγαπημένος ηθοποιός, είναι ένας αθλητής και multitasker που έχει ξεπεράσει αμέτρητες δυσκολίες στη ζωή του. Είναι γνωστός για τη σκληρή δουλειά, την υπομονή και την ψυχική του δύναμη, ενώ συχνά μας προτρέπει να ανεβάσουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, παρακινώντας τον εαυτό του αλλά και τους γύρω του με στόχο την επιτυχία. Ο “The Rock” αποτελεί παράλληλα κεντρικό πρόσωπο της επιτυχημένης ‘’The Rock’’ collection της Under Armour, η οποία προτείνει ρούχα ειδικά για αυτούς που επιλέγουν να ζουν στα…άκρα.

Η νέα συλλογή Project Rock προβάλει τις αξίες και τα ισχυρά μηνύματα της Under Armour, σε συνδυασμό με την δυναμική παρουσία και φιλοσοφία του “The Rock”. Διατίθεται σε αντρική, γυναικεία και παιδική collection, με campaign ambassador της γυναικείας σειράς είναι η διεθνής πρωταθλήτρια ski Lindsey Vonn, η οποία, πρεσβεύοντας στο απόλυτο τις αξίες του ’The Rock’’, δίνει motivation στο γυναικείο κοινό.

Δες, στη συνέχεια, μερικά από τα αθλητικά ρούχα που περιλαμβάνει η νέα συλλογή:

-Project Rock Trucker καπέλο

-Κοντομάνικο μπλουζάκι

Project Rock Fleece Short

Seven Bucks Tank T-SHIRT

Γυναικείο μπλουζάκι

Πέρα από τη νέα σειρά ρούχων που διαθέτει η συλλογή, η UA έχει εξατομικεύσει και το νέο Project Rock 4 Training Shoe. “It all starts with more energy” είναι το moto του προϊόντος, καθώς προσφέρει προηγμένες τεχνολογίες που θα ανεβάσουν την προπόνηση σου στα ύψη. Πιο συγκεκριμένα, το παπούτσι χρησιμοποιεί τεχνολογία UA TribaseTM για αυξημένη σταθερότητα σε κάθε σου πάτημα και ελαστικότητα του ποδιού κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Το παπούτσι διαθέτει επίσης και την τελευταία τεχνολογία UA HOVRTM, η οποία είναι υπεύθυνη για την επιστροφή ενέργειας και την απορρόφηση κραδασμών. Τέλος, το παπούτσι είναι εξαιρετικά ελαφρύ και βοηθάει το πόδι να αναπνέει, ανεξαρτήτως της έντασης της άσκησης.

