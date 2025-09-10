Δεν είναι απλά ένας τελικός 3×3 τουρνουά μπάσκετ…
Είναι μια μπασκετική γιορτή γεμάτη εκπλήξεις στο κέντρο της Αθήνας!
–Μοναδικά activations που θα σε βάλουν στο παιχνίδι.
– Διαγωνισμοί & απίθανα UNDER ARMOUR δώρα.
–Live happenings που θα απογειώσουν την ατμόσφαιρα.
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η Πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται στο πιο εκρηκτικό street basketball σκηνικό της χρονιάς!
Ζήσε από κοντά μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Οι κορυφαίες ομάδες που διακρίθηκαν στους θεαματικούς προκριματικούς σε Θεσσαλονίκη & Πειραιά έρχονται στην καρδιά της Αθήνας για να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ: Ένα ταξίδι στην Αμερική και μια μοναδική μπασκετική εμπειρία ΝΒΑ με φόντο τον.. Stephen Curry!
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ!
Ώρα Έναρξης: 17:00
Μεγάλος Τελικός: 21:00
