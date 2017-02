Το Σαββατοκύριακο έρχεται και μαζί οι προτάσεις του για εξόδους – ξεφάντωμα μέχρι το πρωί ή χαλαρές βόλτες, ανάλογα με το τι σας εκφράζει. Ποια προϊόντα ομορφιάς θα γίνουν τα πιο απαραίτητα αξεσουάρ σας; Έχουμε 6 προτάσεις για το νεσεσέρ αυτής της εβδομάδας και σας τις παρουσιάζουμε.

Infallible Total Cover

Ένα προϊόν που, αν το χρησιμοποιήσετε, δε θα μπορείτε να ζήσετε χωρίς αυτό. Η πρώτη παλέτα concealer για color correction με 24ωρη τέλεια κάλυψη χωρίς περιορισμούς. Αφήστε τις ανασφάλειες για τις ατέλειες στο σπίτι και απολαύστε υψηλή κάλυψη με την πιο λεπτή υφή. Το πράσινο εξουδετερώνει τις κοκκινίλες, το μοβ είναι ιδανικό για θαμπές, άτονες επιδερμίδες ενώ οι 3 μπεζ αποχρώσεις καλύπτουν ατέλειες, σημάδια, ουλές και σακούλες.

Botanic Therapy Oat Milk Delicacy by Garnier

Ανακαλύψτε τη νέα συνταγή για την περιποίηση των μαλλιών σας που περιλαμβάνει σαμπουάν, conditioner, μάσκα και spray για εύκολο ξεμπέρδεμα και προστασία κατά της θερμότητας. Για όμορφα μαλλιά, λαμπερά και μεταξένια αυτά τα προϊόντα κάνουν τη διαφορά. Με μοναδικά επιλεγμένα συστατικά όπως το γάλα βρώμης και η κρέμα ρυζιού κάνουν τις αισθήσεις να ξυπνούν καθώς συνδυάζονται και αποκαλύπτουν μία ενυδατική σύνθεση με λαχταριστό άρωμα και βελούδινη υφή για τη φροντίδα των κανονικών – λεπτών μαλλιών με ευαίσθητη επιδερμίδα. Απλή, προσιτή και γεναιόδωρη χωρίς paraben για να την απολαμβάνουν καθημερινά ενήλικες και παιδιά από 3 ετών.

Εποχιακή σειρά essence “we are…”

Λίγο πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, η essence γιορτάζει όλες τις μοναδικές και δυνατές φιλίες με τη νέα σειρά “we are…”. Αγαπημένες αποχρώσεις του κόκκινου συνδυάζονται με το γκρι και εξασφαλίζουν το τέλειο BFF look. Από τη σειρά ξεχωρίζουν τα υπέροχα ματ κραγιόν, σε σχήμα καρδιάς, και το χαριτωμένο νεσεσέρ καλλυντικών στο σχήμα των χειλιών.

Νέα γενιά Idealia by Vichy

Η Vichy αξιοποιώντας τα δεδομένα των ερευνών για τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από την εξουθένωση της επιδερμίδας δημιούργησε τη νέα γενιά προϊόντων φροντίδας Idéalia, ένα τονωτικό σύμπλεγμα που βασίζεται σε υπερτροφές που προσφέρει φυσική αποκατάσταση της λάμψης και αποκάλυψη μιας ιδανικής ποιότητας επιδερμίδας. Η νέα γενιά ldéalia περιέχει συστατικά αναγνωρισμένα για τα θεραπευτικά τους οφέλη, όπως πολυφαινόλες μύρτιλου, που προστατεύουν από τις ελεύθερες ρίζες, καταπολεμούν τα ένζυμα που ευθύνονται για την καταστροφή του κολλαγόνου στο δέρμα και αποτρέπουν την εμφάνιση λεπτών γραμμών, φυσική αδενοσίνη από καλαμπόκι που προστατεύει τα μιτοχόνδρια, και συμβάλει στην αύξηση παραγωγής της ενέργειας που χρειάζεται η επιδερμίδα, μέσω των μορίων ATP και εκχύλισμα μαύρου τσαγιού, γνωστό και ως Κομπούχα, που αναστέλλει τη γλυκοζυλίωσης έως και κατά 79%, ενώ περιέχει από τη φύση του AHA, βιταμίνες και πολυφαινόλες που βελτιώνουν τη λάμψη και την ποιότητα της επιδερμίδας.

Jurlique Nutri-Define Restorative Hydrating Emulsion

Ένα προϊόν για τέλεια ενυδάτωση και με εξαιρετικά ελαφριά υφή. Το νέο προϊόν που συμπληρώνει τη σειρά Nutri-Define, ένα γαλάκτωμα που αποτελεί την εναλλακτική της Nutri-Define Multi-Correcting Day Cream, καθώς προσφέρει όλα τα οφέλη της επανορθωτικής κρέμας αλλά σε πιο λεπτόρρευστη πολυτελή υφή. Βασίζεται στην τεχνολογία των φυσικών λιποσωμάτων Biosome5 για να καταπολεμά αποτελεσματικά τα προχωρημένα σημάδια της γήρανσης, καθώς επαναπροσδιορίζει, αναζωογονεί και αναπληρώνει την επιδερμίδα χαρίζοντάς της ματ, λαμπερή και νεανικότερη εμφάνιση.

Μάσκαρα Max Volume της MD PROFESSIONNEL

Όλες οι γυναίκες ονειρευόμαστε τις τέλειες βλεφαρίδες με maximum όγκο και μήκος. H Max Volume μάσκαρα της Ελληνικής εταιρείας ΜD Professionnel επιτυγχάνει όγκο, μήκος και καμπυλότητα, χαρίζοντάς μας ένα έντονο και σαγηνευτικό βλέμμα! Το ειδικό βουρτσάκι που διαθέτει σε συνδυασμό με την πλούσια, κρεμώδη υφή δείχνει τις βλεφαρίδες απίστευτα πυκνές και έντονες, προσδίδοντας ένα εξαιρετικά έντονο και βαθύ χρωματικό αποτέλεσμα. Η Max Volume μάσκαρα είναι ευκολοφόρετη και ιδανική για κάθε εμφάνιση!