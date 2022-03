H Sarah Jessica Parker έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό στιλ που την χαρακτηρίζει και κάθε της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί είναι όλο και πιο εντυπωσιακή.Συνδύασε τις δυο τις μεγάλες αγάπες την φιλανθρωπία και την μόδα και συνεργάστηκε με τον οίκο Oscar de la Renta με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για την Unicef. Ο τρόπος όμως που θα το κάνει είναι λίγο διαφορετικός.

Θα δώσει λοιπόν σε δημοπρασία ένα φόρεμα που είχε φορέσει στο κόκκινο χαλί, συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα λαμπερό γκρι φόρεμα με ροζ τούλι με το οποίο είχε εμφανιστεί στην πρεμιέρα της σειράς «And Just Like That». Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην resale πλατφόρμα του οίκου «Encore» και θα έχει τιμή εκκίνησης τα 5.000 δολάρια.

Η ηθοποιός είπε στο People: «Ήταν ένα προνόμιο να φορέσω αυτό το φόρεμα στην πρεμιέρα του And Just Like That πέρυσι τον Δεκέμβριο και νιώθω τιμή που συνεργάζομαι με τους φίλους μου στον οίκο Oscar de la Renta. Όλα τα έσοδα από την πώληση θα δοθούν στη Unicef, έναν οργανισμό που νιώθω ότι στηρίζει τώρα περισσότερο από ποτέ, δεδομένων των γεωπολιτικών συγκρούσεων και τις άμεσες και αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν πολλά αθώα παιδιά. Έχει μεγάλη σημασία να πω αντίο στο φόρεμα με αυτόν τον τρόπο και ανυπομονώ να δω ποια ντουλάπα θα αποκαλεί σπίτι».